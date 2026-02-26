Эмоции варят яд внутри: как стресс отравляет пищеварение и разрушает слизистую оболочку

Функциональное состояние пищеварительной системы неразрывно связано с психоэмоциональным фоном человека, формируя сложную ось "мозг — кишечник". В рамках тематической недели, посвященной укреплению защитных сил организма, специалисты подчеркивают, что работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) во многом определяется стабильностью нервной системы. Хроническое напряжение становится катализатором деструктивных процессов, трансформируя ментальный дискомфорт в реальные физиологические патологии.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова is licensed under publiс domain Боль живота у девушки

Гастроэнтеролог Пензенской районной больницы Оксана Проскурина указывает на то, что длительное пребывание в состоянии тревоги провоцирует серьезные сбои в моторике органов пищеварения. Подобные изменения снижают резистентность слизистых оболочек, открывая путь для агрессивного воздействия патогенной микрофлоры. Согласно экспертным данным, стрессовые факторы также блокируют полноценную абсорбцию микроэлементов, что неизбежно ведет к развитию витаминного дефицита и общей астении. Особое место в иерархии психосоматических расстройств занимает синдром раздраженного кишечника, часто обостряющийся в периоды жизненных кризисов. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

"Длительные переживания, тревога и депрессии оказывают значительное влияние на функционирование органов пищеварения. Стресс способен вызывать ряд серьезных проблем, начиная от временного дискомфорта и заканчивая развитием хронических заболеваний", — отмечает Проскурина.

По словам врача, почти у 50% пациентов с данным диагнозом прослеживается прямая корреляция между всплеском психологической нагрузки и манифестацией болевого синдрома.

Для поддержания здоровья кишечника необходимо уделять внимание не только диетологии, но и гигиене эмоций, так как нервное истощение напрямую угнетает местный иммунитет ЖКТ. Взаимосвязь психики и физиологии подтверждается жалобами пациентов на метеоризм и нарушение консистенции стула во время депрессивных эпизодов. Комплексный подход к терапии, включающий стресс-менеджмент, остается ключевым фактором предотвращения хронических гастроэнтерологических заболеваний.