Ночной покой под угрозой: как скрытые болезни печени крадут бодрость и портят характер сна

Здоровье

Состояние печени фундаментально определяет качество ночного отдыха, поскольку этот орган выступает ключевым биохимическим регулятором циркадных ритмов человека. Сбои в метаболических процессах, вызванные жировым перерождением тканей, провоцируют десинхронизацию внутренних биологических часов. В результате пациенты сталкиваются с фрагментарным сном, трудностями при засыпании и выраженным чувством разбитости после пробуждения.

Девушка спит днем
Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит днем

Ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Анна Тихомирова подчеркивает, что клетки печени обладают специфическими рецепторами, настраивающими энергообмен и секрецию гормонов сна. При развитии цирроза или неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) данный механизм "настройки" нарушается. По словам эксперта, это ведет к развитию патологической дневной сонливости, которая служит важным диагностическим маркером.

Особую опасность представляет взаимосвязь печеночных патологий с энцефалопатией — поражением мозга токсинами, которые перестает нейтрализовать больной орган. Согласно данным профильных исследований, пациенты с серьезными поражениями печени жалуются на расстройства сна в пять раз чаще, чем здоровые люди. Существует и обратная зависимость: обструктивное апноэ, вызывающее эпизоды гипоксии, ускоряет развитие воспалений и фиброза, замыкая патологический круг.

"Больная печень "ломает" циркадные ритмы, делая сон прерывистым и неэффективным, а в тяжелых случаях становится причиной глубоких неврологических нарушений, влияющих на сон", — отмечает Тихомирова.

Врач добавила, что своевременное внимание к качеству отдыха может помочь выявить скрытые заболевания гепатобилиарной системы на ранних стадиях. Для минимизации рисков медики рекомендуют сочетать гигиену сна с контролем показателей липидного обмена и веса. Об этом сообщает Газета.Ru.

