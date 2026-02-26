Телефон звонит — молодежь нервничает: почему голос в трубке стал источником тревоги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Страх телефонных звонков у многих молодых людей связан с укоренившимся представлением о неприкосновенности личных границ и привычкой общаться преимущественно в формате переписки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Психолог отметил, что в общественном пространстве последних лет активно укрепляется идея о безусловной неприкосновенности личных границ. На фоне сокращения живого общения и перехода к переписке у молодых людей формируется привычка отвечать тогда, когда им удобно, поэтому звонок начинает восприниматься как вмешательство и нарушение комфортного формата коммуникации.

"Молодым людям внушают, что личные границы — это нечто святое и их нарушение считается токсичностью. При этом они все реже общаются лично, в основном переписываются и ждут удобного момента для ответа. Поэтому звонок воспринимается как вторжение, как попытка отвлечь человека и нарушить его границы. Эта установка формируется под влиянием интернета, блогеров и нередко родителей, которые сами транслируют ту же мысль о недопустимости такого вмешательства", — пояснил Хорс.

Он добавил, что подобная установка формирует болезненную реакцию не только на звонки, но и на любые формы тесного взаимодействия, включая семейные отношения. Специалист подчеркнул, что представление о границах часто не подвергается критическому осмыслению и воспринимается как безусловная истина.

"Когда мысль о том, что личные границы нельзя нарушать ни при каких условиях, становится устойчивой установкой, болезненно начинает восприниматься не только звонок. Так же могут восприниматься супруг, супруга или ребенок, потому что семейная жизнь в принципе предполагает постоянное пересечение границ. Если любое такое пересечение объявляется токсичностью, это неизбежно создает напряжение и в итоге мешает выстраивать отношения", — подчеркнул Хорс.

Психолог отметил, что для преодоления такого страха важно критически переосмыслить саму установку о недопустимости "вторжения" в чужие границы. Он предложил задать себе вопрос, почему нельзя позвонить человеку, и последовательно разобрать собственные аргументы.

"Нужно спросить себя, почему нельзя вторгаться в личное пространство, и попробовать письменно ответить на этот вопрос. Чаще всего аргументы сводятся к замкнутой формуле: так нельзя, потому что это плохо, а плохо, потому что так нельзя. Когда человек замечает эту логическую ошибку, он начинает по-другому воспринимать ситуацию. Личные границы не имеют четко обозначенной линии — где они проходят, заранее не известно, это всегда определяется в процессе взаимодействия. Их пересечение не является чем-то недопустимым само по себе, это вопрос договоренностей между людьми", — объяснил специалист.

Он добавил, что в рабочей среде страх часто ослабевает естественным образом, когда человек сталкивается с необходимостью самостоятельно обеспечивать себя. По его словам, если от звонков и коммуникации напрямую зависит доход и профессиональная устойчивость, установка о недопустимости "вторжения" пересматривается быстрее, поскольку появляется личная ответственность за последствия.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
