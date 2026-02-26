Подсчет не гарантирует стройность: почему диета не работает даже при дефиците калорий

Правильное похудение зависит не только от подсчета калорий, но прежде всего от состава продуктов и их влияния на организм. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.
Сюракшина подчеркнула, что при снижении веса важно учитывать не только энергетическую ценность пищи, но и наличие в рационе необходимых микро- и макроэлементов, а также витаминов. По ее словам, простое ограничение калорий без анализа состава продуктов может привести к скачкам инсулина и быстрому чувству голода.
"Если ориентироваться только на калорийность и, например, есть конфеты, состоящие преимущественно из глюкозы, это приведет к резкому повышению уровня инсулина и быстрому возвращению чувства голода. Человек будет вынужден ограничивать себя из-за лимита калорий, однако гормональный ответ организма уже произошел. Такая нагрузка на поджелудочную железу и печень неблагоприятна", — отметила она.
Врач пояснила, что на белковые продукты организм реагирует иначе. По ее словам, белок не провоцирует столь выраженных скачков инсулина, способствует более длительному чувству насыщения и играет важную роль в построении тканей, в том числе участвует в синтезе коллагена.
"Если съесть, например, курицу или другой белковый продукт, уровень инсулина не повышается так резко, и чувство голода не возвращается так быстро. Белок необходим для формирования связочного аппарата и выработки коллагена. Продукты же с низкой питательной ценностью, в том числе сладости и фастфуд, не несут пользы и могут нанести вред не только фигуре, но и организму в целом", — заключила Сюракшина.
