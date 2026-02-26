Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миротворческая миссия пахнет порохом: шаг Казахстана в Газу может оказаться необратимым
Подсчет не гарантирует стройность: почему диета не работает даже при дефиците калорий
Кошелёк перестаёт пустеть: привычки, способные незаметно потянуть ваш доход вверх
Обещают ускорение смартфона: как популярные приложения добиваются эффекта быстрого устройства
Миссия в Газе обернется оккупацией: Казахстану предрекли большие потери в инициативе Трампа
Экология вместо санкций: под заботой о планете может скрываться новый расчёт
Миллионы туристов везут с собой сюрприз: опасный грипп готовит весеннее наступление
Формула постного теста: чем заменить яйца и молоко без потери пышности выпечки
Весна на подходе, но сил не прибавляется: к концу зимы один показатель достигает годового минимума

Шевелюра редеет без видимых причин: смена сезона может быть лишь вершиной айсберга

Здоровье

Сезонное выпадение волос чаще всего приходится на весну и осень, причем осенний пик выражен сильнее и может начинаться уже в августе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, член Международной Трихологической Ассоциации Владислав Ткачев.

выпадение волос
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпадение волос

Ткачев отметил, что сезонное выпадение волос имеет два выраженных пика — весной и осенью, причем осенний обычно протекает интенсивнее и может начинаться уже в августе. По его словам, для одних людей эти изменения почти незаметны, а для других межсезонье становится периодом обострения уже существующих проблем.

"Есть два пика сезонного выпадения волос — весной и осенью. Весенний пик обычно более сглаженный, осенний более выраженный. История этого уходит в эволюцию, как у животных, которые линяют, но поскольку мы далеко от них ушли, большинство людей сезонности не замечает. Однако у части людей, особенно если волосы изначально ослаблены, в эти периоды выпадение усиливается", — пояснил специалист.

Он уточнил, что физиологическая основа явления связана с комплексной перестройкой организма. В межсезонье меняется работа иммунной системы и гормональный фон, а также колеблется уровень мелатонина из-за изменения продолжительности светового дня. При этом между воздействием фактора и реакцией волос проходит время, поэтому причина и следствие не всегда очевидны.

"В межсезонье мы в принципе чаще болеем, иммунная система каждый раз перестраивается к новому сезону, и для волос эта перестройка не безразлична. Параллельно меняется гормональный фон — весной и осенью эндокринная система также адаптируется. Большое значение может иметь изменение концентрации мелатонина, поскольку при увеличении светового дня его становится меньше. Но волосы реагируют на эти колебания не сразу, а спустя два-три месяца, между фактором и выпадением всегда есть скрытый промежуток", — отметил Ткачев.

Врач добавил, что дополнительным триггером может быть избыточное воздействие ультрафиолета, например во время отдыха на море под активным солнцем без защиты кожи головы. Он подчеркнул, что объяснять сезонное выпадение волос только нехваткой витаминов неправильно: поливитаминные комплексы редко дают эффект, поскольку не устраняют конкретную причину проблемы. При этом при подтвержденных дефицитах, например железа или витамина D после зимы, показатели необходимо корректировать совместно с врачом.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Красота и стиль
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Садоводство, цветоводство
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Авто
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Популярное
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам

Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.

Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением? Любовь Степушова Ни спидометра, ни датчиков: водителям первых автомобилей приходилось полагаться на слух Сергей Милешкин
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Последние материалы
Гравитация больше не враг: как мускулатура спасает тело от возрастной сутулости
Бюджет Самары перестроился как пазл: расходы выросли на 9,5 млрд, усилив социалку и медицину без секвестра
Кошелёк перестаёт пустеть: привычки, способные незаметно потянуть ваш доход вверх
Обещают ускорение смартфона: как популярные приложения добиваются эффекта быстрого устройства
Миссия в Газе обернется оккупацией: Казахстану предрекли большие потери в инициативе Трампа
Экология вместо санкций: под заботой о планете может скрываться новый расчёт
Миллионы туристов везут с собой сюрприз: опасный грипп готовит весеннее наступление
Формула постного теста: чем заменить яйца и молоко без потери пышности выпечки
Юлия Алексеева, Insight AI: крупный бизнес требует разработку в закрытом контуре
Весна на подходе, но сил не прибавляется: к концу зимы один показатель достигает годового минимума
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.