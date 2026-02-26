Шевелюра редеет без видимых причин: смена сезона может быть лишь вершиной айсберга

Сезонное выпадение волос чаще всего приходится на весну и осень, причем осенний пик выражен сильнее и может начинаться уже в августе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, член Международной Трихологической Ассоциации Владислав Ткачев.

Ткачев отметил, что сезонное выпадение волос имеет два выраженных пика — весной и осенью, причем осенний обычно протекает интенсивнее и может начинаться уже в августе. По его словам, для одних людей эти изменения почти незаметны, а для других межсезонье становится периодом обострения уже существующих проблем.

"Есть два пика сезонного выпадения волос — весной и осенью. Весенний пик обычно более сглаженный, осенний более выраженный. История этого уходит в эволюцию, как у животных, которые линяют, но поскольку мы далеко от них ушли, большинство людей сезонности не замечает. Однако у части людей, особенно если волосы изначально ослаблены, в эти периоды выпадение усиливается", — пояснил специалист.

Он уточнил, что физиологическая основа явления связана с комплексной перестройкой организма. В межсезонье меняется работа иммунной системы и гормональный фон, а также колеблется уровень мелатонина из-за изменения продолжительности светового дня. При этом между воздействием фактора и реакцией волос проходит время, поэтому причина и следствие не всегда очевидны.

"В межсезонье мы в принципе чаще болеем, иммунная система каждый раз перестраивается к новому сезону, и для волос эта перестройка не безразлична. Параллельно меняется гормональный фон — весной и осенью эндокринная система также адаптируется. Большое значение может иметь изменение концентрации мелатонина, поскольку при увеличении светового дня его становится меньше. Но волосы реагируют на эти колебания не сразу, а спустя два-три месяца, между фактором и выпадением всегда есть скрытый промежуток", — отметил Ткачев.

Врач добавил, что дополнительным триггером может быть избыточное воздействие ультрафиолета, например во время отдыха на море под активным солнцем без защиты кожи головы. Он подчеркнул, что объяснять сезонное выпадение волос только нехваткой витаминов неправильно: поливитаминные комплексы редко дают эффект, поскольку не устраняют конкретную причину проблемы. При этом при подтвержденных дефицитах, например железа или витамина D после зимы, показатели необходимо корректировать совместно с врачом.