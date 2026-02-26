Весна на подходе, но сил не прибавляется: к концу зимы один показатель достигает годового минимума

Смена времен года напрямую не влияет на гормональный фон, однако продолжительность светового дня и недостаток солнца могут отражаться на самочувствии и настроении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain Окно

Сезонные изменения сами по себе не запускают выраженных гормональных перестроек. Барсуков пояснил, что с эволюционной точки зрения у человека нет жесткой зависимости гормонального фона от времени года, поскольку как биологический вид он формировался в условиях менее контрастного климата.

"Физиологически выраженного прямого влияния смены времен года на здоровье и гормональный фон нет. Эволюционно такой зависимости не сформировалось, поскольку человек как биологический вид формировался в Африке, где сезонность выражена не так резко и нет такой зимы, как в нашем климате. Однако есть отдельные факторы, которые могут отражаться на самочувствии и в определенной степени на гормональном балансе. В первую очередь это длина светового дня", — отметил Барсуков.

Специалист уточнил, что сокращение светового дня нередко совпадает с ухудшением настроения и ощущением подавленности. Дополнительным фактором становится снижение синтеза витамина D, который преимущественно образуется в коже под воздействием солнечных лучей.

"Около 80 процентов потребности в витамине D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, и только 15–20 процентов можно получить с пищей. Поэтому при недостатке солнца формируется его дефицит, а в нашей стране значительная часть населения уже находится в состоянии недостаточности. Зимой и весной, после периода низкой освещенности, этот дефицит выражен сильнее, чем, например, осенью после лета. В таких случаях имеет смысл сдавать анализ и при необходимости корректировать уровень витамина D совместно со специалистом", — подчеркнул он.

Барсуков добавил, что витамин D присутствует в рыбе северных морей и некоторых молочных продуктах, однако полностью компенсировать потребности только за счет рациона сложно. В осенне-зимний и весенний периоды многим может потребоваться дополнительный прием препаратов, но делать это следует после консультации с врачом.