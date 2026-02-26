Миллионы туристов везут с собой сюрприз: опасный грипп готовит весеннее наступление

Массовый туризм стал ключевым фактором распространения заболеваний, включая свиной грипп A(H1N1)pdm09, предупреждают эксперты. По данным Роспотребнадзора, доля вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B растет в России, что может спровоцировать новую волну заболеваемости весной. Биохимия вирусов, эволюционирующих в плотных человеческих потоках, подчеркивает антропологический аспект глобальных миграций как ускоритель эпидемий.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка болеет

Вирусолог Виктор Зуев назвал немыслимые масштабы туризма главным путем завоза инфекций. По его словам, поездки в страны вроде Китая и Индии, где фиксируют вспышки болезней, отягощают ситуацию из-за антисанитарных условий и перенаселенности. Физика аэрозольного распространения патогенов в таких средах усиливает риск для путешественников.

"Одним из главных путей завоза заболеваний в Россию является немыслимый туризм. В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания. Разные ситуации бывают в Китае и Индии, например. Это прекрасные страны, с прекрасной культурой, но нужно внимательно изучать информацию о вспышках заболеваний перед поездками. В некоторых местах Индии, например, очень грязно, а в Китае — тесно. Путешествия расширяют кругозор и обогащают, но за здоровьем тоже нужно следить", — отметил Зуев.

Кроме роста туристического трафика весной, эксперт выделил еще одну угрозу — раннюю смену гардероба на легкую одежду. Это ослабляет терморегуляцию организма, делая его уязвимым к респираторным инфекциям. Сохранение баланса между эстетикой моды и биологической адаптацией — залог здоровья в переходный сезон — сообщает aif.ru.