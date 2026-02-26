Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) разработали инновационный метод терапии рака, который в экспериментах на грызунах полностью уничтожил все очаги метастазов. Этот подход обещает революцию в лечении онкологии, минимизируя риск рецидивов за счет элиминации спящих раковых клеток. Биохимия процесса раскрывает, как комбинация веществ прерывает выживание опухолевых клонов в организме.

Метастазы возникают, когда раковые клетки мигрируют через кровоток или лимфу, образуя вторичные очаги в здоровых тканях. Традиционная химиотерапия поражает лишь активные клетки, оставляя дремлющие популяции, устойчивые благодаря аутофагии — клеточному механизму рециклинга, эволюционно закодированному для выживания. Метод сочетает хлорохин, блокирующий аутофагию, с оксалиплатином, активирующим ее в опухолях.

"Мы разработали новый комбинированный подход для лечения онкологических заболеваний при помощи двух соединений. В экспериментах на мышах мы показали, что данная методика позволила не только бороться с опухолью, но и полностью уничтожить "спящие" раковые клетки, вызывающие рецидив рака", — рассказала руководитель отдела молекулярных и клеточных взаимодействий ИНЦ РАН Ирина Гужова.

Тестирование на моделях саркомы и карциномы кишечника подтвердило отсутствие источников метастаз в тканях после последовательного введения препаратов. Гужова отметила, что эта тактика может лечь в основу будущих протоколов, но потребует доклинических и клинических испытаний для внедрения в практику — сообщает Газета. Ru.

