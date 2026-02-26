Грипп сменил маску: какие штаммы сейчас гуляют по региону

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Эпидемиологическая обстановка на Южном Урале демонстрирует долгожданную деэскалацию: сезонный всплеск респираторных инфекций постепенно теряет свою интенсивность. Согласно данным профильных ведомств, на текущий момент уровень заболеваемости снизился до 72 случаев на 10 тысяч населения, что заметно ниже показателей середины февраля. Несмотря на положительную динамику, биологическая угроза сохраняет разнообразие — в регионе одновременно циркулируют штаммы гриппа и актуальные геноварианты COVID-19.

В структуре выявленных патогенов сейчас доминируют респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы и риновирусы, формирующие основной фон ОРВИ. Специалисты продолжают регистрировать опасные штаммы H1N1, более известного как "свиной" грипп, а также H3N2 — "гонконгский" тип вируса. Такая мультифокальная активность вирусов требует от жителей Челябинской области сохранения бдительности, несмотря на общий спад числа обращений в медицинские учреждения.

Для минимизации рисков заражения эксперты рекомендуют придерживаться классического протокола биобезопасности, доказавшего эффективность в периоды пандемии. Для снижения риска заражения Роспотребнадзор предлагает хорошо знакомые по пандемии коронавируса и эпидемиям гриппа меры, такие как: тщательную гигиену рук после посещения общественных пространств, использование средств индивидуальной защиты в местах скопления людей и регулярную дезинфекцию поверхностей. Важным аспектом остается соблюдение дистанции с лицами, имеющими выраженные симптомы недомогания, и системное проветривание закрытых помещений.

Ситуация выглядит значительно стабильнее по сравнению с декабрьским пиком, когда система здравоохранения Южного Урала столкнулась с экстремальной нагрузкой. Например, в одну из детских поликлиник региона за сутки поступало свыше 1100 вызовов, что приводило к массовому переводу образовательных учреждений на карантинный режим. Областное управление Роспотребнадзора резюмирует текущее положение дел: "Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ еще не закончился, но заболеваемость пошла на спад". Об этом сообщает kursdela.biz.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
