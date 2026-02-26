Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эйфория движения оборачивается риском: как фитнес-марафоны скрывают угрозы для здоровья
Экстрим под присмотром: эти дополнительные опции в страховке спасают бюджет отдыха
Обещают золотые горы, а забирают последнее: ключевые сигналы финансовой пирамиды
Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года
Цены-оборотни: почему цифры в онлайн-корзинах скоро станут неузнаваемыми
Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным

Секрет чистого пробуждения: в какое время нужно лечь, чтобы завтра не быть овощем

Здоровье

Эффективность раннего подъема определяется не только положением стрелок на циферблате, но и сложной биохимической синхронизацией внутренних органов с солнечным циклом. С точки зрения нейрофизиологии, идеальный момент для пробуждения наступает тогда, когда уровень мелатонина падает в ответ на порцию утреннего фотонного излучения, а пик кортизола обеспечивает естественный когнитивный драйв.

Активность утром
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Активность утром

Однако, как отмечает нейропсихолог Татьяна Пушкарева, стремление к ранней активности может обернуться стрессом для организма, если оно противоречит персональному хронотипу или фактическому образу жизни.

Современная наука о сне отходит от концепции универсального времени подъема для всех, подчеркивая важность завершенности циклов нейропластичности и восстановления. Для представителей творческих профессий или людей с поздним графиком насильственное пробуждение на рассвете способно вызвать эффект "сонного опьянения", снижая скорость нейронных реакций на несколько часов.

Как пояснила Пушкарева, биологические ритмы существуют, но они должны адаптироваться под контекст жизни, и попытка "совы" подражать "жаворонку" без корректировки времени отхода ко сну ведет лишь к накоплению метаболической усталости.

Ключевым условием для ясного сознания остается не сам факт раннего подъема, а соблюдение полной архитектуры сна, состоящей из 90-минутных циклов. Чтобы пробуждение в шесть утра приносило бодрость, а не дезориентацию, организму требуется минимум пять полноценных циклов восстановления, что предполагает засыпание до полуночи. Согласно заявлению эксперта, дефицит ночного отдыха делает мозг "затуманенным", так как системы очистки тканей от продуктов обмена веществ просто не успевают завершить свою работу.

"Если мы ложимся спать в час-два ночи, в шесть утра просыпаемся, у нас не будет мозг чистым. Если действительно планируем нормально и правильно войти в режим, тогда мы должны засыпать часов в десять-одиннадцать, чтобы вставать в шесть утра. И тогда мозг у нас действительно будет чистым и пробужденным", — подчеркнула Пушкарева.

Для стабилизации гормонального фона специалисты рекомендуют фиксировать время подъема даже в выходные дни, минимизируя социальный десинхроноз. Об этом сообщает MosTimes.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
Недвижимость
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Популярное
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле

Это растение называют "лиловым водопадом", и оно умудряется выживать в каменистой почве, превращая сад в настоящий рай для редких бабочек.

Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Последние материалы
Бабушкина шкатулка вновь открыта: один крупный элемент заменяет целую гору бижутерии
Мышцы не растут, сколько ни ешь: скрытая причина, которая блокирует мужскую массу
Битва за прошлое: на Аляске обнаружен след, который путает все маршруты заселения
Эйфория движения оборачивается риском: как фитнес-марафоны скрывают угрозы для здоровья
Майонезная магия в постные будни: домашний рецепт обходит по вкусу все покупные бренды
Экстрим под присмотром: эти дополнительные опции в страховке спасают бюджет отдыха
Эмпатия за гранью понимания: ритуалы у костей сородичей выдают в великанах тонких психологов
Мастер адаптации требует уважения: почему кошка уходит из комнаты при виде людей
Золотистые и воздушные: этот приём превращает обычные сырники в десерт мечты
Вырубка лесов отключает природный кондиционер планеты: точка невозврата всё ближе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.