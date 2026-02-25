Дневной сон оказался мощным усилителем памяти: секрет кроется в одном неприметном условии

Короткий дневной сон продолжительностью 20–25 минут способствует закреплению в памяти информации, полученной в течение дня, поскольку именно во сне происходит перенос данных из кратковременного хранилища в долговременное. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит днем

Кудинов объяснил, что дневной сон влияет не столько на саму память, сколько на процесс усвоения новой информации. Во время сна происходит перевод полученных за день данных из кратковременной памяти в долговременную, что особенно важно для детей, которые спят дольше именно из-за постоянного притока новых впечатлений и знаний.

"Одна из функций сна — перевод информации из кратковременной памяти в долговременную. Маленькие дети спят очень долго, потому что для них все новое, им нужно все это усваивать, мозг перегружается новой информацией. Сон не столько улучшает саму память, сколько облегчает процесс запоминания того, что было изучено в течение дня", — пояснил специалист.

Оптимальная продолжительность дневного отдыха, по словам врача, составляет 20–25 минут. Этого времени достаточно, чтобы организм восстановился, но недостаточно для погружения в глубокие фазы сна, пробуждение из которых сопровождается чувством разбитости и снижением концентрации.

"Дневной сон обычно рекомендуют продолжительностью 20–25 минут — это позволяет отдохнуть, но не погрузиться в глубокие фазы. Пробуждение из глубокого сна, напротив, сопровождается чувством разбитости, снижением концентрации и скорости реакции. Короткий же сон дает возможность легко проснуться, ощутить прилив сил и улучшение самочувствия. Такой непродолжительный отдых приносит облегчение и помогает восстановить внимание", — отметил Кудинов.

При этом врач подчеркнул, что людям с нарушениями ночного сна дневной отдых противопоказан. Любой дневной сон в такой ситуации способен усугубить проблемы с засыпанием и ухудшить качество ночного отдыха.