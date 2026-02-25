Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы

Хотя рак вызывает наибольший страх, лидирующая причина смертности — заболевания сердца и сосудов, уносящие около 20 миллионов жизней ежегодно. Инфаркт миокарда часто начинается внезапно, но распознавание симптомов может спасти жизнь.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сердечный приступ

Симптомы инфаркта: от боли до скрытых форм

Как отмечает ведущий кардиолог Вера Ларина, ключевой признак — интенсивная боль за грудиной, длящаяся более 20 минут и не снимаемая нитроглицерином.

"Есть признаки, которые не позволят этого сделать. Самый главный — боль в области грудины. Она длится свыше 20 минут и не купируется приёмом нитроглицерина", — подчеркивает Ларина.

Боль может иррадиировать в руку, плечо или челюсть, сопровождаться потоотделением и страхом; безболевая форма опаснее, провоцируя активность на фоне аритмий и головокружения.

Что делать при подозрении на инфаркт

При симптомах немедленно вызывайте скорую, сообщив о боли в груди — минуты решают исход, восстанавливая кровоток до необратимого некроза. Ограничьте движения, оставайтесь в удобной позе сидя или полулежа; мифы о кашле или нитроглицерине без контроля давления вредны. По словам Лариной, сильная боль сама ограничивает активность, а спазмолитики противопоказаны при гипотонии.

Профилактика: факторы риска и защита сердца

Стресс, атеросклероз, гипертензия, ожирение (ИМТ >30 кг/м², талия >88/102 см), курение, диабет и холестерин >5 ммоль/л провоцируют катастрофу; сон и гиподинамия (<10 тыс. шагов/день) усугубляют. Рекомендуется аэробика (ходьба, плавание), диета с полиненасыщенными жирами, овощами, ограничением сахара; давление 120-130/70-80 мм рт. ст., пульс 60-70 уд/мин, глюкоза <5,6 ммоль/л. Ларина подчеркивает: висцеральный жир как эндокринный орган выделяет воспалительные цитокины, повреждая эндотелий сосудов — сообщает aif.ru.