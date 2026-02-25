Свиной грипп притворяется простудой: один тревожный сигнал выдает опасный вирус раньше диагноза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Отличить свиной грипп от обычного острого респираторного заболевания возможно только спустя несколько дней — если температура сохраняется, несмотря на прием жаропонижающих средств, высока вероятность заражения именно этим вирусом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора предупредили россиян о росте числа заражений гриппом A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и типа B, которые могут спровоцировать новую волну заболеваний весной.

Удалов объяснил, что свиной грипп передается воздушно-капельным путем, а его первые симптомы практически неотличимы от обычной простуды. Пациенты сталкиваются с насморком, кашлем и повышением температуры, что характерно для многих респираторных заболеваний. Специалист подчеркнул, что распознать вирус в первые дни практически невозможно.

"В первые дни свиной грипп проявляется стандартными симптомами — насморк, кашель, температура. Отличить его от обычного ОРВИ практически невозможно. Только спустя трое суток, когда обычные жаропонижающие средства перестают помогать, а температура продолжает держаться, становится понятно, что это грипп. Оптимально обращаться к врачу на вторые сутки заболевания — этого времени достаточно, чтобы оценить динамику, но при этом не запустить болезнь", — пояснил он.

По словам врача, стандартные меры профилактики включают физическую активность, закаливание и здоровый образ жизни. В межсезонье из-за перепадов температур риск простудных заболеваний повышается, но многие люди пренебрегают теплой одеждой, что увеличивает вероятность заболеть.

"В межсезонье погода отличается нестабильностью: днем температура повышается, а к вечеру значительно снижается. Многие люди преждевременно отказываются от головных уборов и теплых шарфов, что создает дополнительные риски для здоровья. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома в течение нескольких дней, чтобы минимизировать распространение инфекции. Опыт пандемии коронавируса наглядно продемонстрировал, к чему приводит пренебрежение этими мерами", — заключил Удалов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
