Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания

Белые и красные пятна на языке или щеках — тревожный сигнал, который биохимия слизистой рта превращает в предвестник рака полости рта, одного из лидеров среди опухолей головы и шеи. На ранних этапах эта патология маскируется под безобидные недуги, когда мутации в эпителиальных клетках еще не выдают себя ярко выраженной болью. Лейкоплакия с белыми налетами или эритроплакия с гиперемией возникают из-за хронического воспаления, нарушая нормальный клеточный цикл и провоцируя неконтролируемый рост. По словам онколога-хирурга АО "Медицина" Руслана Басанова, типичные ранние симптомы включают стойкую язву в полости рта, не заживающую более 2-3 недель.

"Язва может быть болезненной или, наоборот, малоболезненной. Края ее часто уплотнены, дно — покрыто серым налетом. Белые или красные пятна на слизистой (лейкоплакия, эритроплакия) тоже могут указывать на рак. Особенно настораживает смешанная форма (эритролейкоплакия), которая в 50-70% случаев несет предраковый или раковый характер. Еще один симптом — ощущение инородного тела, постоянное раздражение слизистой в одной и той же области, которое не проходит после устранения раздражающего фактора", — отметил Басанов.

По словам специалиста, насторожить должны нарушение чувствительности, онемение нижней губы или боковой поверхности языка, уплотнения и бугристость тканей, необъяснимая кровоточивость слизистой, сдвиги прикуса или дискомфорт от протезов. Антропологические привычки, вроде курения или жевания табака, усугубляют риск, нарушая микроциркуляцию и провоцируя гипоксию тканей. Эти признаки отражают глубокие клеточные сдвиги, где физика поверхностного натяжения эпителия уступает онкогенезу.

Симптомы часто списывают на стоматит, пародонтит или аллергию, но отсутствие эффекта от терапии за 2-3 недели требует онкоскрининга. Басанов подчеркивает: на I-II стадиях рак рта излечивается с высокой эффективностью. Промедление аннулирует шансы, превращая локальный дефект в системную угрозу. Об этом сообщает Газета. Ru.