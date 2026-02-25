Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Планета задыхается втихую: найден новый критический порог, который убьет всё живое
Ловушка для скидок: почему ваши бонусы на Wildberries и Ozon могут исчезнуть навсегда
Хлоридный ожог мегаполиса: почему обувь для собак стала главным товаром этой зимы
Город ставит точку на беспорядочном движении: курьеров Казани ждёт новая дисциплина
Кишечник варит гелевое масло: эти пищевые волокна снижают холестерин и очищают сосуды
Минус 2,7 миллиона за один визит: как старый автомобиль превращается в золотой билет
Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас
Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка
Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей

Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания

Здоровье

Белые и красные пятна на языке или щеках — тревожный сигнал, который биохимия слизистой рта превращает в предвестник рака полости рта, одного из лидеров среди опухолей головы и шеи. На ранних этапах эта патология маскируется под безобидные недуги, когда мутации в эпителиальных клетках еще не выдают себя ярко выраженной болью. Лейкоплакия с белыми налетами или эритроплакия с гиперемией возникают из-за хронического воспаления, нарушая нормальный клеточный цикл и провоцируя неконтролируемый рост. По словам онколога-хирурга АО "Медицина" Руслана Басанова, типичные ранние симптомы включают стойкую язву в полости рта, не заживающую более 2-3 недель.

Язык
Фото: openverse.org by Lou FCD, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Язык

"Язва может быть болезненной или, наоборот, малоболезненной. Края ее часто уплотнены, дно — покрыто серым налетом. Белые или красные пятна на слизистой (лейкоплакия, эритроплакия) тоже могут указывать на рак. Особенно настораживает смешанная форма (эритролейкоплакия), которая в 50-70% случаев несет предраковый или раковый характер. Еще один симптом — ощущение инородного тела, постоянное раздражение слизистой в одной и той же области, которое не проходит после устранения раздражающего фактора", — отметил Басанов.

По словам специалиста, насторожить должны нарушение чувствительности, онемение нижней губы или боковой поверхности языка, уплотнения и бугристость тканей, необъяснимая кровоточивость слизистой, сдвиги прикуса или дискомфорт от протезов. Антропологические привычки, вроде курения или жевания табака, усугубляют риск, нарушая микроциркуляцию и провоцируя гипоксию тканей. Эти признаки отражают глубокие клеточные сдвиги, где физика поверхностного натяжения эпителия уступает онкогенезу.

Симптомы часто списывают на стоматит, пародонтит или аллергию, но отсутствие эффекта от терапии за 2-3 недели требует онкоскрининга. Басанов подчеркивает: на I-II стадиях рак рта излечивается с высокой эффективностью. Промедление аннулирует шансы, превращая локальный дефект в системную угрозу. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Наука и техника
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Кишечник варит гелевое масло: эти пищевые волокна снижают холестерин и очищают сосуды
Корочка золотится, как закат: картофельные ватрушки с мясом покоряют своим вкусом
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
Минус 2,7 миллиона за один визит: как старый автомобиль превращается в золотой билет
Эволюция в руках инженеров: человечество переходит к самостоятельному моделированию своих органов
Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас
Древний враг сдаёт позиции: четыре месяца терапии против туберкулёза оказались эффективнее шести
Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка
Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей
Участок холодный, а картошка спешит: эта хитрость с рассадой всех удивит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.