Кишечник варит гелевое масло: эти пищевые волокна снижают холестерин и очищают сосуды

Здоровье

Растворимая клетчатка, или пищевые волокна растительного происхождения, под влиянием воды превращается в гелеобразную субстанцию, идеально питающую микробиоту кишечника и мастерски регулирующую биохимию крови. Этот компонент лидирует в борьбе с ЛПНП — липопротеинами низкой плотности, известными как "плохой холестерин", который транспортирует липиды из печени к тканям. Избыток ЛПНП провоцирует атеросклероз: жировые отложения сужают артерии, нарушая антропологически выверенный баланс сосудистой системы.

Холестериновая бляшка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холестериновая бляшка

В норме ЛПНП необходимы организму, но их переизбыток, зависящий от диеты, приводит к бляшкам на стенках сосудов. Растворимая клетчатка вмешивается в этот процесс на молекулярном уровне: формируя гель в кишечнике, она захватывает желчные кислоты, заставляя печень тратить собственный холестерин на их восстановление. Таким образом, уровень ЛПНП падает, восстанавливая липидный гомеостаз без фармакологии.

"Растворимая клетчатка  — чемпион по эффективности. В кишечнике она образует гель, который связывает желчные кислоты. Чтобы синтезировать новые кислоты, печень вынуждена забирать холестерин из крови, снижая уровень ЛПНП. Источники такой клетчатки: овес и ячмень, бобовые, фрукты и ягоды, овощи, льняное семя и псиллиум", — доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Значительную роль играют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, интегрирующиеся в мембраны и подавляющие воспаление. Фитостеролы конкурируют с холестерином за абсорбцию, а соевый белок усиливает гиполипидемический эффект. Рекомендуемые дозы фитостеролов (1,5-2,5 г/сут) достижимы в обогащенных продуктах вроде йогуртов и спредов — сообщает Газета.Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
