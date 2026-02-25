Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка

Индустрия производства фальсифицированных медикаментов эволюционировала: современные подделки визуально практически неотличимы от оригиналов, что усыпляет бдительность потребителей. Эксперты предупреждают, что аккуратная упаковка и знакомый дизайн не гарантируют безопасности содержимого внутри блистера. Основная опасность контрафакта кроется в его доступности через площадки, не требующие строгой отчетности, где покупатели часто пренебрегают базовыми правилами проверки в угоду сомнительной экономии.

Фото: pixabay.com by Prylarer is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Горсть таблеток

Директор по развитию бизнеса аналитической платформы "ФармЗнание" Мария Рябуха подчеркивает, что наиболее эффективным методом защиты сегодня остается государственная система "Честный знак". Специальный цифровой код на легальных препаратах позволяет мгновенно верифицировать производителя и статус серии через мобильное приложение. Любые несовпадения данных в системе или отсутствие препарата в реестре являются критическим поводом для отказа от покупки.

Помимо цифрового контроля, крайне важно обращать внимание на органолептические свойства упаковки и рыночную стоимость товара. По словам Рябухи, идентичность серии на коробке и блистере, четкость шрифтов и качество полиграфии являются обязательными стандартами фарминдустрии. Особую осторожность стоит проявлять при виде аномально низких цен в нелицензированных онлайн-магазинах или социальных сетях, так как в фармакологии демпинг чаще свидетельствует о рисках, а не о реальной выгоде для клиента.

"Отсутствие ожидаемого терапевтического эффекта может быть также связано с индивидуальными особенностями организма, прогрессированием болезни, неправильным диагнозом или приемом. Необходимо перепроверить происхождение средства и обратиться к врачу", — отметила Мария Рябуха.

Эффективность терапии также служит косвенным маркером подлинности состава, хотя отсутствие результата может быть вызвано и физиологическими причинами. В конечном итоге минутная проверка маркировки защищает от долгосрочных последствий употребления опасных имитаций. Об этом сообщает Газета. Ru.