Кислый удар по организму: эти драже превращают привычный завтрак в пытку

Злоупотребление высокими дозами витамина С в виде концентрированных добавок способно спровоцировать серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, включая изжогу и тошноту. Врачи предупреждают, что агрессивное воздействие аскорбиновой кислоты особенно заметно при приеме препаратов натощак. Биохимический механизм избытка этого нутриента часто приводит к осмотической диарее, так как неабсорбированные молекулы удерживают воду в просвете кишечника.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка завтракает

Как сообщает гастроэнтеролог Анна Меньщикова, безопаснее всего получать суточную норму в 75-90 мг из свежих овощей и фруктов. По словам специалиста, использование аптечных форм оправдано лишь при клинически подтвержденном дефиците, при этом дозировки свыше 500 мг следует рассматривать как терапевтическую меру. Пациентам с гастритом или ГЭРБ рекомендовано сменить стандартную кислоту на буферизованные варианты, такие как аскорбат кальция, чтобы минимизировать раздражение слизистых оболочек.

Особую тревогу у медиков вызывает долгосрочное влияние гипердоз, превышающих 1000 мг в сутки, на выделительную систему организма. Длительная передозировка создает избыточную нагрузку на почечную паренхиму, что существенно повышает риск формирования оксалатных камней.

"Риски связаны именно с концентрированными добавками, особенно в форме чистой аскорбиновой кислоты", — отмечает Меньщикова.

Любые сигналы организма в виде расстройства стула должны стать поводом для немедленного пересмотра нутритивной поддержки под контролем врача — сообщает Газета.Ru.