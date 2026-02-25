Медвежья услуга: ошибки первой помощи, которые убивают быстрее болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Доврачебная помощь — это тонкая биохимическая и физиологическая настройка, где грань между спасением и фатальной ошибкой пролегает через наше умение противостоять панике. Исследования показывают, что некорректные действия окружающих в критические минуты способны не только стереть терапевтическое окно "золотого часа", но и спровоцировать необратимые системные сбои в организме пострадавшего. Антропологический инстинкт "сделать хоть что-нибудь" часто вступает в конфликт с требованиями доказательной медицины, превращая добрые намерения в угрозу жизни.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь

Одной из наиболее опасных практик считается неконтролируемое использование медикаментов до прибытия специалистов. По словам фельдшера скорой и неотложной помощи Владлены Березовской, попытка "купировать" симптомы таблетками может привести к коллапсу системы кровообращения. Особую осторожность стоит проявлять при подозрении на кардиологические патологии, так как препараты вроде нитроглицерина при исходно низком давлении способны спровоцировать остановку дыхания. По словам Березовской, при инсульте или инфаркте любая физическая активность, включая попытки "разработать" онемевшую руку, лишь усиливает нагрузку на миокард и мозг.

Эстетика первой помощи в современном мире исключает использование "бабушкиных" методов вроде обработки ожогов маслом или разжатия зубов столовыми приборами при судорогах. Последнее, как отмечает эксперт, часто приводит к травмам челюсти и асфиксии из-за обломков зубов, а использование нашатыря чревато химическими ожогов слизистых. При эпилептическом припадке достаточно обезопасить пространство вокруг человека, а при ожогах использовать исключительно проточную прохладную воду в течение 10-15 минут для стабилизации температуры тканей.

"Пациенты и их родственники часто впадают в панику — и начинают либо делать что-то лишнее и вредное, либо бездействовать, когда помощь нужна немедленно. И то, и другое может привести к ухудшению состояния, потере времени или даже смерти", — говорит Березовская.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют придерживаться строгого протокола: обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении и незамедлительно вызвать бригаду, детально описав симптоматику диспетчеру. Важно помнить, что носовое кровотечение без травмы может быть компенсаторным механизмом при гипертензии, и его резкая остановка не всегда целесообразна. В конечном итоге, высшая форма эмпатии в экстренной ситуации — это передача пациента профессионалам без вмешательства в его хрупкий биохимический гомеостаз. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
