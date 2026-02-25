Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рывки при разгоне автомобиля: игнорирование этого сигнала обходится слишком дорого
Заварка больше не кусается: почему ценник на любимый напиток устремился вниз
Весна для питомца начинается с дефицита: одна ошибка в рационе запускает опасный дисбаланс
Коммунальный рубильник не всесилен: даже просрочка не оставит дом без этих ресурсов
Геополитический шторм в трубах: Орбан блокирует кредиты ЕС Киеву в ответ на нефтяной саботаж
Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
Радиационный фон Новосибирска: мифы и реальность, которые развеялись над городом

Мираж стабильности рассыпается: как приручить мозг, который видит вокруг катастрофу

Здоровье

В эпоху глобальной турбулентности человеческий мозг, эволюционно запрограммированный на поиск закономерностей и тотальный контроль, сталкивается с серьезным биохимическим вызовом. Отсутствие четких перспектив активирует миндалевидное тело, провоцируя выброс кортизола и заставляя сознание генерировать сценарии катастроф. Однако психологическая устойчивость в таких условиях — это не врожденный дар, а тренируемый навык ментальной гигиены и грамотной фокусировки внимания.

Страх перемен
Фото: freepik is licensed under public domain
Страх перемен

Для эффективного купирования тревожных состояний эксперты рекомендуют использовать метод декомпозиции переживаний. По словам клинического психолога Rehab Family Арины Шелыгановой, критически важно научиться проводить границу между объективной реальностью и продуктами собственного воображения. Специалист советует фиксировать на бумаге только подтвержденные данные, отделяя их от гипотетических предположений, и концентрироваться исключительно на тех аспектах повседневности, которые поддаются личному влиянию в моменте.

Восстановление внутренней архитектуры спокойствия невозможно без внимания к физиологическим потребностям и жесткой фильтрации входящего контента. По словам Шелыгановой, стабилизировать состояние помогают базовые телесные практики: контроль циклов дыхания, соблюдение режима инсоляции и сна, а также осознанное ограничение пребывания в агрессивном информационном поле. Развитие гибкости психики через осознанный отказ от мгновенного поиска ответов на все вопросы позволяет мозгу адаптироваться к жизни в "серой зоне" без ущерба для ментального здоровья.

Особое значение в периоды кризиса приобретает осознание того, что страх порождает не сама ситуация, а её когнитивная интерпретация.

"Наш мозг эволюционно настроен предсказывать и контролировать: когда нет ясности, активируется система тревоги", — отмечает Шелыганова.

Когда привычные внешние ориентиры исчезают, единственной надежной точкой опоры становятся фундаментальные личные ценности и смыслы, которые выступают в роли внутреннего компаса, резюмирует психолог. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Авто
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Коммунальный рубильник не всесилен: даже просрочка не оставит дом без этих ресурсов
Мираж стабильности рассыпается: как приручить мозг, который видит вокруг катастрофу
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека
Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов
Геополитический шторм в трубах: Орбан блокирует кредиты ЕС Киеву в ответ на нефтяной саботаж
Теплоизоляционная краска заставляет хвататься за валик: спасение от холода или маркетинг
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Проценты ускользают незаметно: средняя ставка по рублевым вкладам в топ-банках России опустилась до 14,26%
Узкие специалисты исчезают из поликлиник: запись по ОМС превращается в квест
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.