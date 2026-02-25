Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие убеждены, что гипергигиена является залогом безупречной улыбки, однако биохимия полости рта диктует иные правила. Постоянная механическая обработка эмали после каждой трапезы несет в себе скрытые риски, способные нарушить естественный защитный барьер зубов. Несмотря на очевидные эстетические бонусы в виде свежего дыхания и оперативного удаления налета, избыточное рвение в вопросах чистоты часто приводит к обратному эффекту, провоцируя дегенеративные процессы в тканях.

Электрическая зубная щетка
Фото: pixabay.com by slavoljubovski is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Электрическая зубная щетка

С точки зрения физиологии эмаль становится крайне уязвимой сразу после контакта с агрессивными нутриентами, особенно кислыми продуктами. По словам стоматолога-терапевта Мадины Апанасовой, чрезмерная активность может обернуться травматизацией мягких тканей, вызывая кровоточивость и стойкое раздражение десен. Чистка зубов действительно помогает устранить неприятный запах, связанный с остатками пищи, но кислоты временно деминерализуют поверхность зуба, и дополнительное трение щеткой в этот период фактически "стирает" защитный слой, повышая гиперчувствительность к температурным раздражителям.

В качестве экологичной и безопасной альтернативы эксперты предлагают использовать обычное полоскание водой или специализированные растворы. Этот антропологически обоснованный метод позволяет механически смыть остатки пищи, не вмешиваясь в процесс реминерализации эмали и предотвращая образование плотного зубного камня. Апанасова подчеркивает, что отсутствие возможности полноценной гигиены в течение дня легко компенсируется ополаскивателем, который эффективно нейтрализует патогенную активность бактерий без риска для структуры зуба.

"В итоге частота чистки зубов должна подбираться индивидуально. Важно учитывать состояние эмали и десен, а также рекомендации стоматолога, чтобы поддерживать здоровье полости рта без лишнего риска", — резюмировала Апанасова.

Финальное решение о графике гигиенических процедур должно базироваться на балансе между ощущением свежести и сохранением целостности зубных тканей. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
