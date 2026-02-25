Печень не выдержала заботы: что довело жительницу Беломорска до токсического удара

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Бесконтрольное стремление к укреплению организма обернулось для жительницы Беломорска критическим поражением жизненно важного органа. Женщина в течение двух лет ежедневно употребляла до шести различных биологически активных добавок, включая магний и витамины групп D и B, надеясь на оздоровительный эффект. Однако вместо бодрости она получила токсическое повреждение гепатоцитов, которое едва не спровоцировало полную органную дисфункцию и необратимые последствия для здоровья. 

Бады
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бады

Всё стало известно осенью прошлого года, когда женщина обратилась за медицинской помощью. Медицинское обследование, проведенное после обращения пациентки за помощью, выявило аномально высокие показатели трансаминаз в крови. По словам лечащего врача-терапевта Максима Федорова, патологический процесс был напрямую связан с накоплением компонентов БАДов в тканях печени. Специалист подчеркнул, что биохимический стресс, вызванный избытком нутрицевтиков, вынудил назначить пациентке строгий режим детоксикации и полный отказ от любых препаратов без врачебного контроля.

"Мы нередко относимся к добавкам слишком легкомысленно, считая их безобидными. Но это заблуждение. Любые БАДы требуют взвешенного подхода и обязательной консультации со специалистом", — отмечает Федоров.

Хотя нельзя исключать и другие возможные причины ухудшения состояния печени, пренебрегать рисками от бесконтрольного употребления БАДов опасно. В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, ее показатели трансаминаз начали снижаться и приближаться к верхней границе нормы после исключения всех провоцирующих веществ и алкоголя из рациона.

Процесс регенерации печеночной ткани требует длительного времени и отсутствия агрессивных внешних факторов. По словам Федорова, для возвращения к стабильным показателям женщине понадобится минимум шесть месяцев крайне щадящей терапии. Врач акцентировал внимание на том, что даже широко доступные добавки могут стать токсичными при неправильной дозировке или сочетании, превращая потенциальную пользу в серьезную угрозу для биологического фильтра организма. Об этом сообщает karelinform.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
