Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета

Здоровье

В 2026 году Великий пост начался 23 февраля и продлится 48 дней, предлагая верующим путь духовного очищения через аскезу. С точки зрения биохимии и антропологии, такой период воздержания выступает мощным инструментом перезагрузки метаболизма, заменяя тяжелые животные жиры на растительные нутриенты и клетчатку. Переход на овощи, фрукты и цельнозерновые продукты способствует глубокой детоксикации организма и подготовке к Пасхе, которая выпала на 12 апреля.

Православный крест
Фото: commons.wikimedia.org by ruszarub from Seattle, WA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Православный крест

Временный отказ от продуктов животного происхождения эффективно корректирует липидный профиль, минимизируя концентрацию липопротеинов низкой плотности. Интеграция клетчатки и витаминов при отсутствии насыщенных жиров создает условия для естественного снижения уровня "плохого" холестерина. По словам диетолога-гастроэнтеролога Нурии Диановой такой рацион уменьшает содержание триглицеридов, что критически важно для профилактики метаболического синдрома и стеатоза печени. Однако медицинское сообщество предостерегает от избыточного радикализма в вопросах питания, например, сухоядения, когда употребляется пища, которая не подвергалась термической обработке. Это особенно нежелательно при наличии патологий ЖКТ в анамнезе, сообщает Общественная служба новостей.

"Как практикующий врач я не рекомендую проходить пост в радикальном формате, то есть с сухоядением. Постятся в основном люди возрастные, у которых уже есть различные заболевания, и для них это очень жесткая история", — отмечает Дианова.

По мнению врача, щадящий вариант поста без жестких ограничений в виде сухоядения гораздо безопаснее для язвенников и людей старше 60 лет. Грамотно выстроенная постная диета способна не только улучшить моторику кишечника, но и оптимизировать чувствительность тканей к инсулину. Согласно заявлению эксперта, исключение пересоленных мясных блюд снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки, способствуя нормализации давления. Чтобы избежать срывов на простые углеводы и сохранить баланс нутриентов, врач рекомендует подходить к ограничениям осознанно, воспринимая физическое оздоровление как благотворный побочный эффект духовного пути.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
