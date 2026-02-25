Просыпаются бодрыми после пары часов: кто обладает этим скрытым даром сна

Способность восстанавливать силы за аномально короткий промежуток времени не является навыком, который можно приобрести в процессе тренировок. Согласно актуальным данным биохимии и нейрофизиологии, потребность в отдыхе жестко детерминирована внутренними биологическими алгоритмами.

Большинству взрослых людей для полноценной перезагрузки нейронных сетей требуется от семи до девяти часов, однако существуют редкие исключения, обусловленные специфической генетической архитектурой организма.

По словам невролога-сомнолога Ирины Завалко, истинное состояние "бодрости" достигается только при регулярном удовлетворении персональной нормы. Специалист подчеркивает, что стать "малоспящим" по собственному желанию невозможно, так как эта черта является врожденной. В то время как одни индивиды чувствуют себя превосходно после шестичасового цикла, "долгоспящим" натурам может требоваться до одиннадцати часов для завершения всех процессов клеточного очищения мозга.

"Есть люди, которые могут выспаться за шесть часов. Правильнее под словом "выспаться" рассматривать ежедневный достаточный сон, то есть ежедневное удовлетворение индивидуальной нормы. Если мы выспались, то больше спать не хочется, чувство недосыпания не накапливается", — отметила Завалко.

Внешние факторы, такие как сезонность и уровень инсоляции, способны лишь незначительно корректировать наши циркадные ритмы. По словам Завалко, в летний период высокая интенсивность солнечного света может сократить время пребывания в постели, тогда как зимой организм требует больше ресурсов. Тем не менее такие колебания не выходят за рамки тридцати-шестидесяти минут и зависят от общего физического состояния и текущих энергозатрат человека. Об этом сообщает NewsInfo.Ru.