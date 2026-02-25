Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов
Геополитический шторм в трубах: Орбан блокирует кредиты ЕС Киеву в ответ на нефтяной саботаж
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
Радиационный фон Новосибирска: мифы и реальность, которые развеялись над городом
Свиной грипп притворяется простудой: один тревожный сигнал выдает опасный вирус раньше диагноза
Жемчужная нить оживает: шесть планет выстроятся в дугу над горизонтом в феврале
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Печень не выдержала заботы: что довело жительницу Беломорска до токсического удара

Просыпаются бодрыми после пары часов: кто обладает этим скрытым даром сна

Здоровье

Способность восстанавливать силы за аномально короткий промежуток времени не является навыком, который можно приобрести в процессе тренировок. Согласно актуальным данным биохимии и нейрофизиологии, потребность в отдыхе жестко детерминирована внутренними биологическими алгоритмами.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Большинству взрослых людей для полноценной перезагрузки нейронных сетей требуется от семи до девяти часов, однако существуют редкие исключения, обусловленные специфической генетической архитектурой организма.

По словам невролога-сомнолога Ирины Завалко, истинное состояние "бодрости" достигается только при регулярном удовлетворении персональной нормы. Специалист подчеркивает, что стать "малоспящим" по собственному желанию невозможно, так как эта черта является врожденной. В то время как одни индивиды чувствуют себя превосходно после шестичасового цикла, "долгоспящим" натурам может требоваться до одиннадцати часов для завершения всех процессов клеточного очищения мозга.

"Есть люди, которые могут выспаться за шесть часов. Правильнее под словом "выспаться" рассматривать ежедневный достаточный сон, то есть ежедневное удовлетворение индивидуальной нормы. Если мы выспались, то больше спать не хочется, чувство недосыпания не накапливается", — отметила Завалко.

Внешние факторы, такие как сезонность и уровень инсоляции, способны лишь незначительно корректировать наши циркадные ритмы. По словам Завалко, в летний период высокая интенсивность солнечного света может сократить время пребывания в постели, тогда как зимой организм требует больше ресурсов. Тем не менее такие колебания не выходят за рамки тридцати-шестидесяти минут и зависят от общего физического состояния и текущих энергозатрат человека. Об этом сообщает NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Садоводство, цветоводство
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Экономика и бизнес
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Проценты ускользают незаметно: средняя ставка по рублевым вкладам в топ-банках России опустилась до 14,26%
Узкие специалисты исчезают из поликлиник: запись по ОМС превращается в квест
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
Радиационный фон Новосибирска: мифы и реальность, которые развеялись над городом
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Ледник мнений не сдвинется: Гренландия голосует за независимость, игнорируя иллюзии брюссельских амбиций
Великий пост вскрыл скрытые слабости — простое ограничение показало больше, чем годы разговоров
Просыпаются бодрыми после пары часов: кто обладает этим скрытым даром сна
Миллиарды из заморозки оживились: остатки бюджета Рязанской области направили на школы и больницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.