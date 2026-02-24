Клещ прячет вирус в слюне: маскировка под белки позволяет патогену незаметно проникать в мозг

Вакцинироваться от клещевого энцефалита прежде всего необходимо людям, которые работают в лесах и садах, а также тем, кто любит гулять в лесах и полях. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "От клещевого энцефалита мы вакцинируем людей, которые работают непосредственно в лесу, в садах. Но то, что москвичи сейчас понимают опасность и делают прививки, это хорошо", — отметил он.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Оленья кровососка в подмосковном лесу

Опасность сохраняется для тех, кто ходит гулять в лес или дикие поля, где клещи активны. Если же человек живет на ухоженном участке с контролем за насекомыми, вакцинация ему не обязательна. В 2025 году в России от укусов клещей пострадали почти 500 тысяч человек, а случаи энцефалита фиксировались в эндемичных регионах, включая Новосибирскую область с летальными исходами.

Вирус клещевого энцефалита относится к флавивирусам — РНК-содержащим патогенам, которые эволюционировали в симбиозе с иксодовыми клещами. Через призму биохимии это элегантный захватчик: в слюне клеща он маскируется под безвредные белки, проникая в эпителий кожи, где начинает репликацию, нарушая клеточные мембраны и вызывая виремию.

Кто в группе риска

Основные группы риска — лесники, садоводы, работники полей и туристы, проводящие время на природе в эндемичных районах. По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно регистрируют сотни тысяч укусов клещей, особенно весной и летом. Москвичи и жители городов тоже уязвимы, если выходят за город: в Подмосковье клещи переносят вирус в парках и лесополосах.

Антропологически человек — часть лесной экосистемы, где клещи эволюционировали как векторы. В 2025 году привилось более 3,6 млн россиян, но случаи заболевания все равно фиксировались, подчеркивая нужду в вакцинации для всех, кто контактирует с природой.

"В сезон активности клещей рискуют все, кто выходит в лес или на дачу без защиты, включая городских жителей на пикниках", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал врач-инфекционист Светлана Полякова.

Как вирус проникает в организм

При укусе иксодового клеща (Ixodes persulcatus) вирус из слюны попадает в ранку. Биохимически это процесс: вирусная РНК декодируется в клетке-хозяине, синтезируя белки, которые подавляют интерферон — первую линию иммунитета. Размножение в эпителии приводит к виремии, вирус мигрирует лимфой в мозг.

Физика здесь в диффузии: частицы вируса (диаметр ~50 нм) проходят барьеры, нарушая гематоэнцефалический барьер под действием воспалительных цитокинов. Алиментарный путь — через сырое молоко — реже, но возможен в сельских районах.

Инкубация 7–14 дней, затем лихорадка, менингит или паралич — до 20% летальность без лечения.

"Вирус размножается локально у места укуса, уклоняясь от иммунитета, прежде чем поразить нервную систему", — объяснил врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Как вакцина формирует защиту

Вакцины ("Клещ-Э-Вак", "ЭнцеВир") — инактивированные, содержат убитый вирус. Вводятся внутримышечно, стимулируя B-лимфоциты на антитела IgG, которые нейтрализуют вирус, блокируя его рецепторы на клетках.

Схема вакцинации Интервалы Первая доза День 0 Вторая доза Через 1–7 месяцев Третья доза (ревакцинация) Через 12 месяцев Поддержка иммунитета Каждые 3 года

Иммунитет формируется через 2 недели после курса, эффективность 95%. Биохимия: антитела связывают вирус, предотвращая репликацию, — как элегантный замок на молекулярном уровне.

Когда лучше делать прививку

Оптимально — осенью или зимой, за 2–3 месяца до сезона клещей (апрель–октябрь). Первичный курс — 2–3 дозы, затем ревакцинация каждые 3 года. Дети с 1 года, взрослые без ограничений по возрасту.

Вакцинация бесплатна в поликлиниках по полису ОМС в эндемичных зонах, иначе платно. Онищенко подчеркивает: понимание риска москвичами — позитивный тренд.

"Детям в группах риска прививку ставят с года, чтобы защитить от сезонных угроз", — подметила врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации от клещевого энцефалита

Больно ли делать прививку?

Внутримышечный укол в лопатку или плечо, как обычная вакцина, побочные эффекты редки — покраснение, температура.

Можно ли привиться летом?

Да, но лучше заранее: иммунитет через 14 дней после курса. Экстренно — иммуноглобулин после укуса.

Защищает ли от других болезней клещей?

Нет, только от энцефалита. От боррелиоза — отдельно анализы и антибиотики.

Сколько держится иммунитет?

До 3 лет, затем ревакцинация по анализу антител.

Кому противопоказана?

Аллергия на компоненты, острые инфекции, беременность — по консультации врача.

