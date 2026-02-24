Красные родинки становятся заметнее: почему они появляются и насколько опасны такие изменения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Красота

Красные и розовые пятна на теле, которые часто принимают за родинки, на самом деле являются расширенными или лопнувшими капиллярами и не представляют угрозы для здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Родинки
Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Родинки

Она объяснила, что красные и розовые образования на коже, которые в обиходе называют родинками, на самом деле имеют другую природу. В дерматологии они известны как сосудистые изменения — расширенные или лопнувшие капилляры, которые чаще всего появляются с возрастом или обусловлены генетически.

"Чаще всего это возрастные изменения, но они могут быть и генетически обусловлены. Такое образование представляет собой расширенный капилляр, который лопнул и открылся как цветочек — вот это красное пятнышко мы и видим на коже. Это не опасно для здоровья, это чисто косметический дефект. При этом такие пятна очень хорошо корректируются либо лазером, либо фотоомоложением", — пояснила специалист.

По словам Егоровой, современные косметологические методы позволяют быстро и эффективно устранить сосудистые проявления. В отличие от домашних средств, которые в данном случае бесполезны, лазерные технологии дают результат за считаные минуты. Процедура проводится амбулаторно, не требует длительного восстановления и подходит для любого типа кожи.

"Пытаться отбеливать такие пятна домашними мазями или кремами бесполезно, потому что это не пигмент, а сосуд. Это лопнувший или расширенный капилляр, который открылся в поверхностный слой кожи — вот это красное пятнышко мы и видим. Никакие отбеливающие средства на сосудистую стенку не действуют, поэтому не надо тратить на них деньги. А лазер или интенсивный импульсный свет (IPL-системы) позволяют быстро и эффективно решить проблему: они запаивают, коагулируют этот сосудик, и пятно исчезает", — отметила дерматолог.

Врач подчеркнула, что предотвратить появление таких сосудистых изменений невозможно, поскольку основную роль играет генетическая предрасположенность. Однако некоторые внешние факторы, включая жаркий климат, посещение бани или повышенное давление, могут провоцировать их появление, усиливая нагрузку на сосуды. При этом сами по себе эти образования безопасны и при желании легко устраняются в косметологическом кабинете.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

