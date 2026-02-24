Поджелудочная обнимает кишку смертельным кольцом: злокачественная опухоль уходит целиком вместе с частью желудка и протоками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Поджелудочная железа — загадочный орган, скрытый в брюшной полости, который ежедневно производит ферменты для переваривания пищи и гормоны вроде инсулина для баланса сахара в крови. Когда злокачественная опухоль поражает ее головку, она блокирует протоки, вызывая желтуху и истощение. В Красноярской краевой клинической больнице врачи только что выполнили гастропанкреатодуоденальную резекцию (ГПДР), спасая пациентку: удалили опухоль с головкой железы, частью желудка, двенадцатиперстной кишкой, желчным пузырем и протоком. Это не просто хирургия — биохимический ребаланс организма, где наука встречает надежду.

Молекула и радиация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молекула и радиация

Головка поджелудочной железы анатомически "обнимает" двенадцатиперстную кишку, сливаясь с желчными протоками в единую сеть, где физика потоков жидкостей играет ключевую роль: турбулентность желчи и панкреатического сока обеспечивает эффективное смешивание с пищей. Биохимически железа синтезирует амилазу для углеводов, липазу для жиров и трипсин для белков — до 1,5 литра секрета в сутки. Рак здесь растет скрытно, мутируя клетки протоков, и требует удаления всего блока, чтобы предотвратить метастазы. Операция Уиппла (ГПДР) длится 6–12 часов, с реконструкцией: оставшуюся поджелудочную соединяют с тонкой кишкой, желудок — с jejunum.

Этапы операции в общих чертах

  1. Мобилизация: освобождение органов от связок для доступа.
  2. Удаление блока: резекция головки, кишки, желудка, протоков.
  3. Реконструкция: анастомозы поджелудочной, желчного и желудка с кишкой.
  4. Дренаж и контроль кровотечения.
  5. Закрытие с мониторингом.

Наши эксперты

Павел Соболев — врач-хирург, онколог Красноярской краевой клинической больницы, специалист по абдоминальной онкохирургии с опытом сотен сложных резекций. "После восстановления пациенты возвращаются к привычному образу жизни", — отмечает он.

Елена Иванова — биохимик, кандидат наук, 15 лет изучает ферментативные функции поджелудочной железы в НИИ эндокринологии.

Плюсы и минусы ГПДР

Плюсы Минусы
Радикальное удаление опухоли (выживаемость до 20–30% на 5 лет) Высокий риск осложнений (20–40%)
Возможность вернуться к нормальной жизни Длительная реабилитация (4–6 месяцев)
Современное оборудование снижает риски Ферментная недостаточность, возможный диабет

Шаг за шагом: реабилитация

  1. 1–2 недели: интенсивная терапия, дренажи, антибиотики.
  2. 3–4 недели: жидкая диета, ферментные препараты (Креон).
  3. 1–2 месяца: постепенное введение твердой пищи, контроль сахара.
  4. 2–4 месяца: физическая активность, мониторинг онкомаркеров.
  5. После 4 месяцев: полноценное питание, ежегодные обследования.

FAQ

Почему рак головки поджелудочной диагностируют поздно? Опухоль не вызывает боли на ранних стадиях, симптомы — желтуха, потеря веса — появляются при блокаде протоков.

Нужны ли ферменты пожизненно? Часто да, 30–70 г жиров в день покрывают добавками вроде панкреатина.

Можно ли предотвратить рак? Избегайте курения, лишнего веса; скрининг для риск-групп (семейный анамнез).

Как питается пациент после? Малыми порциями, низкий сахар/жиры, 5–6 приемов пищи.

Интересные факты

  • Эволюционно поджелудочная усилилась у приматов для переработки фруктов — антропология пищеварения.
  • Инсулин из ПЖ открыл Баитлинг в 1921 г., революционизировав диабетологию.
  • ГПДР впервые выполнена в 1935 г. Уипплом, смертность упала с 40% до 1–5%.
  • Желчь эмульгирует жиры по принципу физической дисперсии.

Такие операции подчеркивают, как точная хирургия и биохимия дают второй шанс, адаптируя тело к новой реальности пищеварения и метаболизма. Павел Соболев подтверждает: регулярный опыт команды — залог успеха.

Три факта

  • Принимайте ферменты во время еды — снижает диарею на 80%.
  • Контролируйте вес: ожирение повышает риск рака ПЖ в 1,5 раза.
  • Ранние симптомы: желтуха + боль в спине — срочно к гастроэнтерологу.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
