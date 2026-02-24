Пальцы отказываются работать в один момент: защемление нерва маскируется под обычную усталость

Онемение, боль и мышечная слабость — главные симптомы защемления нерва, которое может возникать как в позвоночнике, так и в области запястья, локтя или ноги. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Соков объяснил, что в медицинской практике под защемлением нерва чаще всего понимают состояние, которое раньше называли радикулитом, — сдавление корешка нервного ствола в позвоночнике. Однако компрессия может возникать и в других местах, например при так называемых туннельных синдромах, когда нерв ущемляется в анатомически узких каналах.

"Типичная локализация туннельных синдромов — область запястья или локтя. Когда нерв ущемляется, возникает онемение, боль и может появляться мышечная слабость. При карпальном синдроме, который развивается в запястье, страдают большой, указательный и средний пальцы кисти — там появляется онемение или слабость. При ущемлении в кубитальном канале в области локтя онемение и слабость возникают в четвертом и пятом пальцах", — пояснил специалист.

Соков отметил, что существуют также два типичных варианта поражения нервов в области ноги — тарзальный и фибулярный синдромы. В этих местах связки и сухожилия расположены таким образом, что могут сдавливать нервные стволы, вызывая характерные симптомы в стопе и голени. При появлении онемения, боли и тем более мышечной слабости необходимо обращаться к врачу для проведения диагностики.

"Если появляются онемение, боль и тем более слабость, есть смысл обратиться к врачу. Специалист изучит ситуацию клинически, оценит состояние и поставит диагноз. Некоторые изменения видны на УЗИ, защемление корешка в пояснице можно увидеть на МРТ. В отдельных случаях может потребоваться электронейромиография — процедура, при которой нерв прозванивают, чтобы понять, действительно ли есть компрессия и нарушена ли его функция", — отметил он.

Невролог пояснил, что специфических мер защиты от защемления не существует, однако снизить риск помогает физическая активность. Длительная статическая работа с неудобно расположенными мышью и клавиатурой, напротив, может провоцировать развитие туннельных синдромов.

"Лучшая профилактика любых защемлений — это физическая активность и умеренная дозированная нагрузка. Регулярное движение помогает избежать многих проблем с нервами, улучшает кровообращение и поддерживает эластичность тканей. А длительная статическая работа, например с неудобно расположенными мышью и клавиатурой, наоборот, может приводить к стойкому формированию защемления", — заключил Соков.