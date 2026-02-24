Острая еда стимулирует обмен веществ: эти приправы помогают организму расходовать энергию быстрее

Острые специи могут ускорять метаболизм и улучшать вкус несоленой диетической пищи, однако полагаться только на них в борьбе с лишним весом не стоит — главным остается контроль калорий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Она отметила, что некоторые острые приправы относятся к так называемым термогеникам — продуктам, обладающим согревающим действием и способным ускорять обмен веществ. К ним относятся перец чили, кайенский перец, имбирь, горчица, хрен, васаби, а также куркума в составе острых смесей.

"Считается, что термогеники ускоряют метаболизм, и организму легче расставаться с жировыми запасами. Кроме того, для диеты с ограничением соли добавление острых приправ вполне оправданно — они улучшают вкус несоленой пищи. Человеку на диетическом питании, где блюда не всегда кажутся вкусными, такие специи действительно помогают", — пояснила Белоусова.

Врач подчеркнула, что даже при употреблении острой пищи главным условием похудения остается контроль калорийности рациона. Переход исключительно на острые блюда не гарантирует снижения веса, если не следить за энергетической ценностью продуктов.

"Если полностью перейти на острую пищу, например на юго-восточную азиатскую или индийскую кухню, чуда не случится. Калорийность все равно придется контролировать. Сами по себе острые специи не решают проблему лишнего веса, они могут быть лишь полезным дополнением к диете, но не ее основой", — отметила диетолог.

Белоусова также предупредила о возможных рисках для здоровья. Острая пища раздражает слизистую пищевода, желудка и кишечника, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует проявлять осторожность. В период обострения гастрита, при изжоге или расстройствах кишечника от острых блюд лучше отказаться.

"Когда нет обострения и ничего не беспокоит, можно добавить остроты в пищу. Но если появляются негативные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, от таких продуктов придется отказаться. Воспринимать острую еду нужно именно как дополнение к диете, а не как основное средство для похудения. Строить рацион для снижения веса только из острых блюд опасно и неоправданно", — заключила Белоусова.