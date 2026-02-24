Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телефон звонит — молодежь нервничает: почему голос в трубке стал источником тревоги
Астана тянется к Вашингтону: геополитический разворот или игра на нервах соседей
Идеальная квартира с подвохом: где прячутся риски, если собственников трое
Миротворческая миссия пахнет порохом: шаг Казахстана в Газу может оказаться необратимым
Подсчет не гарантирует стройность: почему диета не работает даже при дефиците калорий
Шевелюра редеет без видимых причин: смена сезона может быть лишь вершиной айсберга
Кошелёк перестаёт пустеть: привычки, способные незаметно потянуть ваш доход вверх
Обещают ускорение смартфона: как популярные приложения добиваются эффекта быстрого устройства
Миссия в Газе обернется оккупацией: Казахстану предрекли большие потери в инициативе Трампа

Острая еда стимулирует обмен веществ: эти приправы помогают организму расходовать энергию быстрее

Здоровье

Острые специи могут ускорять метаболизм и улучшать вкус несоленой диетической пищи, однако полагаться только на них в борьбе с лишним весом не стоит — главным остается контроль калорий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Приправы
Фото: pxhere.com by Photo by form PxHere, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Приправы

Она отметила, что некоторые острые приправы относятся к так называемым термогеникам — продуктам, обладающим согревающим действием и способным ускорять обмен веществ. К ним относятся перец чили, кайенский перец, имбирь, горчица, хрен, васаби, а также куркума в составе острых смесей.

"Считается, что термогеники ускоряют метаболизм, и организму легче расставаться с жировыми запасами. Кроме того, для диеты с ограничением соли добавление острых приправ вполне оправданно — они улучшают вкус несоленой пищи. Человеку на диетическом питании, где блюда не всегда кажутся вкусными, такие специи действительно помогают", — пояснила Белоусова.

Врач подчеркнула, что даже при употреблении острой пищи главным условием похудения остается контроль калорийности рациона. Переход исключительно на острые блюда не гарантирует снижения веса, если не следить за энергетической ценностью продуктов.

"Если полностью перейти на острую пищу, например на юго-восточную азиатскую или индийскую кухню, чуда не случится. Калорийность все равно придется контролировать. Сами по себе острые специи не решают проблему лишнего веса, они могут быть лишь полезным дополнением к диете, но не ее основой", — отметила диетолог.

Белоусова также предупредила о возможных рисках для здоровья. Острая пища раздражает слизистую пищевода, желудка и кишечника, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует проявлять осторожность. В период обострения гастрита, при изжоге или расстройствах кишечника от острых блюд лучше отказаться.

"Когда нет обострения и ничего не беспокоит, можно добавить остроты в пищу. Но если появляются негативные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, от таких продуктов придется отказаться. Воспринимать острую еду нужно именно как дополнение к диете, а не как основное средство для похудения. Строить рацион для снижения веса только из острых блюд опасно и неоправданно", — заключила Белоусова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Красота и стиль
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Пышный манник без возни: десерт на кефире, который всегда получается идеальным
Еда и рецепты
Пышный манник без возни: десерт на кефире, который всегда получается идеальным
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Мир. Новости мира
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Популярное
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам

Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.

Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением? Любовь Степушова Ни спидометра, ни датчиков: водителям первых автомобилей приходилось полагаться на слух Сергей Милешкин
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Последние материалы
Гравитация больше не враг: как мускулатура спасает тело от возрастной сутулости
Бюджет Самары перестроился как пазл: расходы выросли на 9,5 млрд, усилив социалку и медицину без секвестра
Кошелёк перестаёт пустеть: привычки, способные незаметно потянуть ваш доход вверх
Обещают ускорение смартфона: как популярные приложения добиваются эффекта быстрого устройства
Миссия в Газе обернется оккупацией: Казахстану предрекли большие потери в инициативе Трампа
Экология вместо санкций: под заботой о планете может скрываться новый расчёт
Миллионы туристов везут с собой сюрприз: опасный грипп готовит весеннее наступление
Формула постного теста: чем заменить яйца и молоко без потери пышности выпечки
Юлия Алексеева, Insight AI: крупный бизнес требует разработку в закрытом контуре
Весна на подходе, но сил не прибавляется: к концу зимы один показатель достигает годового минимума
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.