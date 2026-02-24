Спокойствие кажется слишком хрупким: один тревожный сигнал выдает манипуляции в отношениях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Распознать манипуляции в отношениях можно по собственным чувствам: если после разговора с партнером возникает дискомфорт, а попытки обсудить ситуацию не приносят результата — скорее всего, отношения строятся на манипуляциях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Мужчина и женщина
Фото: Pravda by Ксения евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина

По словам специалиста, в психологически зрелых отношениях партнеры способны обсуждать любые эмоции, включая негативные, и приходить к взаимопониманию. Сигналом о наличии манипуляций становится устойчивое ощущение дискомфорта при отсутствии прогресса в диалоге.

"В искренних, доверительных и зрелых отношениях можно говорить о чем угодно, даже испытывая злость или расстройство. Если же речь идет о манипуляциях, человек чувствует себя некомфортно. Возникают обида, раздражение, злость, но вопрос остается нерешенным. Даже когда вы пытаетесь его обсуждать, диалог не приводит к результату. Чувства — это главный параметр, по которому можно определить, есть ли в отношениях манипуляции", — пояснила Резенова.

Психолог добавила, что если внутренние ощущения сигнализируют о неблагополучии, а разговоры не меняют ситуацию, значит, отношения строятся на манипуляциях. В таких случаях партнер не заинтересован в честном диалоге, поскольку его цель — скрыто добиться своего.

"У всех нас есть потребности, иногда неудовлетворенные. Психологически зрелые люди могут прямо говорить о них и адекватно воспринимать как согласие, так и отказ. Когда человек манипулирует, он тоже хочет закрыть какую-то важную потребность, но сделать это напрямую не может или даже не осознает, чего именно хочет. Поэтому он прибегает к манипуляциям, часто бессознательно. Например, кто-то начинает чрезмерно заботиться о партнере, чтобы тот стал зависим и не мог обходиться без него. Это скрытый способ получить желаемое — чувство нужности и важности", — отметила Резенова.

По словам психолога, манипуляции всегда направлены на удовлетворение значимой потребности, которую человек не способен реализовать открыто. Осознание собственных истинных желаний помогает выстраивать прямой диалог и договариваться с партнером без скрытых воздействий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
