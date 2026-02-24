Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Врачи не спешат назначать БАДы: два ключевых нюанса подрывают доверие к добавкам

Здоровье

Медицинское сообщество с осторожностью относится к назначению биологически активных добавок, поскольку в отличие от лекарственных препаратов они не проходят обязательных клинических испытаний, а содержание действующих веществ в них невозможно точно определить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Ранее РБК сообщило, что треть врачей выступают против назначения БАДов пациентам, даже после того как Минздрав утвердит официальный список таких добавок. Согласно результатам исследования сервиса "Справочник врача", около 70 процентов медспециалистов не планируют чаще рекомендовать БАДы своим пациентам после вступления в силу новых правил назначения.

По словам Чернышовой, принципиальное различие между лекарствами и БАДами заключается в двух ключевых аспектах: точности дозировки действующего вещества и подтвержденной безопасности. В фармацевтических препаратах содержание активного компонента строго определено, что позволяет врачу прогнозировать терапевтический эффект и корректировать лечение.

"В биологически активных добавках есть некие компоненты, но сколько из них именно активного вещества — неизвестно. Прогнозировать лечебный эффект от БАДов практически невозможно. Врачу гораздо удобнее назначить лекарство, чтобы иметь представление, что происходит с организмом, корректировать дозу и влиять на ход лечения. Это первое принципиальное отличие", — пояснила она.

Вторым важнейшим отличием врач назвала многоступенчатую систему проверки безопасности, которую проходят лекарственные средства перед выходом на рынок. Клинические исследования с двойным слепым контролем позволяют достоверно оценить эффективность препарата и выявлять возможные побочные эффекты.

"Прежде чем фармацевтическая компания выпускает лекарство на рынок, после утверждения формулы еще несколько лет проводятся клинические исследования. Одна группа получает действующее вещество, другая — пустышку. При этом ни врач, ни пациент не знают, кто в какой группе. Только когда выявлена эффективность и безопасность, учтены побочные эффекты и непереносимость, препарат выводится на рынок. Для БАДов таких требований нет", — отметила терапевт.

Чернышова добавила, что отсутствие обязательных испытаний делает добавки более дешевыми, но одновременно создает риски для пациентов. Врач подчеркнула, что даже в случаях, когда применение БАДов оправдано, их назначение должно проводиться специалистом, а не самостоятельно.

"Мы можем только предполагать, как биологически активное вещество скажется на организме, поскольку никаких обязательных исследований не проводится. Это вторая огромная причина, почему врачи не любят БАДы — отсутствие данных о безопасности и побочных эффектах. Но добавка, назначенная врачом с учетом состояния пациента, все же лучше, чем самостоятельный прием по совету из интернета или рекламы", — заключила специалист.

