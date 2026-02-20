Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет

Резкое погружение в ледяную воду или контрастный душ по утрам принято считать универсальным способом укрепить иммунитет. Однако такие практики способны не только взбодрить организм, но и спровоцировать скрытые проблемы со здоровьем.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Закаливание

По словам клинического иммунолога, профессора, доктора медицинских наук Натальи Калининой, прежде чем приступать к процедурам, необходимо убедиться в отсутствии скрытых воспалительных процессов и хронических заболеваний. Даже симптомы, которые кажутся незначительными, — кашель, периодические боли в суставах, общее недомогание — могут сигнализировать о неблагополучии в организме. В таких условиях дополнительная нагрузка в виде холода способна усилить патологические реакции.

Почему закаливание может быть опасным

Иммунолог подчёркивает, что закаливание — это не безобидная привычка, а воздействие природных факторов, которое активирует защитные механизмы организма. Но любая активация, по её словам, не всегда проходит без последствий.

"Закаливание это активирующее действие природных факторов. А активирующее не всегда хорошо, потому что могут активироваться одновременно патологические процессы. Считается, что если человек выходит из активации всякими препаратами и лечением, очень часто возникают даже опухоли. В организме человека всё очень сложно, а закаливание это добавочная изюминка", — отметила профессор Наталья Калинина.

Она пояснила, что при наличии скрытых воспалений подобные процедуры могут привести к обострению заболеваний и даже к развитию осложнений, включая пневмонию. Поэтому начинать закаливание без предварительной оценки состояния здоровья специалист не рекомендует. Подход должен быть последовательным и учитывать индивидуальные особенности организма. Об этом сообщает NewsInfo.

С чего начинать безопасно

Первым шагом Калинина называет базовую диагностику. Речь идёт о клиническом анализе крови и общем анализе мочи, которые позволяют выявить возможные отклонения. Кроме того, важно исключить аллергические реакции и убедиться в отсутствии хронических заболеваний.

"Надо провести курс поливитаминов, если нет никаких симптомов хронического заболевания. Надо сдать клинический анализ крови и обычный анализ мочи и посмотреть, есть ли там отклонения, не было ли аллергии после использования препаратов", — подчеркнула специалист.

Только после этого, при полной уверенности в стабильном состоянии здоровья, можно постепенно переходить к мягкому снижению температурной нагрузки. Поэтапность и внимательное отношение к сигналам организма, как следует из слов иммунолога, становятся ключевыми условиями для того, чтобы закаливание действительно принесло пользу, а не стало причиной осложнений.