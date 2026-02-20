Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Хронический тонзиллит развивается после перенесенной ангины и связан с активностью стрептококковой инфекции в небных миндалинах, что проявляется слабостью, неприятным запахом изо рта и болями в горле. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Мужчина кашляет
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кашляет

Боль в горле и повышение температуры могут возникать как при ангине, так и при хроническом тонзиллите, однако это разные по природе состояния. Зайцев пояснил, что ангина является острым инфекционным заболеванием небных миндалин, тогда как хронический тонзиллит относится к аутоиммунным процессам.

"Хронический тонзиллит — это аутоиммунное заболевание. Ангина — это острое инфекционное заболевание небных миндалин, когда человек получает большое количество стрептококковой инфекции и развивается воспаление. При хроническом тонзиллите человек может болеть индивидуально и не заражать другого человека. Это разные состояния", — отметил он.

По словам специалиста, хронический тонзиллит постепенно начинает отравлять жизнь человеку. Основным проявлением становится интоксикационный синдром — слабость, вялость, повышенная утомляемость. В небных миндалинах формируются казеозные пробки, которые становятся источником стойкого неприятного запаха изо рта. Заболевание сопровождается болью в горле и повышением температуры тела.

"Когда стрептококковой инфекции становится мало места на уровне небных миндалин, она начинает поражать другие органы — почки, суставы и сердце. Это уже серьезные осложнения, которые требуют отдельного лечения. Воспалительный процесс может распространяться на заднюю стенку глотки, формируя тонзилофарингит. Поэтому тонзиллит обязательно нужно лечить своевременно. Делать это следует в клинике, самостоятельно справиться с заболеванием нельзя", — подчеркнул специалист.

Зайцев уточнил, что терапия включает санацию небных миндалин — их очищение от стрептококкового содержимого, ультразвуковое орошение и физиотерапевтические процедуры. В качестве дополнительного метода лечения специалист назвал криотерапию жидким азотом — бесконтактную и безболезненную процедуру, которая помогает укрепить иммунитет глотки и небных миндалин и способствует достижению стойкой клинической ремиссии.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
