Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию

Здоровье

Если партнер избегает взгляда в глаза, перестает интересоваться жизнью второй половины и больше не стремится к прикосновениям, это может говорить о том, что его чувства угасли. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Напряженные отношения
Фото: freepik is licensed under public domain
Напряженные отношения

По словам психолога, утрату чувств можно распознать по изменению повседневного поведения партнера. В первую очередь трансформируется невербальное общение — человек становится более закрытым, сокращает инициативу в контакте и постепенно увеличивает дистанцию. Меняется не только частота, но и качество взаимодействия: в нем становится меньше теплоты и естественности.

"Определить, что партнер разлюбил, можно по совокупности внешне незначительных, но устойчивых признаков в поведении. Между людьми перестает происходить телесная связь, которая раньше была естественной и спонтанной. В разговоре он отводит глаза в сторону, вниз или вверх и избегает прямого взгляда. Минимальный контакт глаза в глаза говорит о снижении интереса и симпатии. Когда человек эмоционально вовлечен, он, напротив, стремится удерживать взгляд и быть в контакте", — отметила Метелина.

Специалист пояснила, что со временем меняется и сама модель общения. Партнер может формально поддерживать диалог, но не проявляет искреннего интереса к жизни второй половины и не задает встречных вопросов. Даже если интимная близость сохраняется, из отношений исчезают повседневные прикосновения, объятия и поцелуи. Постепенно увеличивается физическая дистанция, что свидетельствует о внутреннем дискомфорте и отчуждении.

"Возродить любовь в партнере возможно, если действовать мягко и последовательно. Важно вернуть простые прикосновения — дотронуться до плеча или руки, обнять при встрече, поцеловать при прощании. Необходимо интересоваться его делами и планами, но при этом не требовать подробного отчета о каждом шаге и не пытаться контролировать его время. Человек должен чувствовать определенную свободу и понимать, что рядом с ним не давление, а поддержка. Слова благодарности и признание его вклада помогают восстановить чувство ценности и эмоциональную близость", — подчеркнула психолог.

По словам Метелиной, даже если в отношениях произошло временное охлаждение, это не означает окончательной утраты чувств. При правильной позиции любовь может переродиться и вернуться в семью в несколько измененной форме. Вместе с ней вновь возникают благодарность, нежность и ощущение надежной привязанности между партнерами.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
