Польза под сомнением: популярные витамины дают эффект, о котором не пишут на упаковке

Длительный и бесконтрольный прием биологически активных добавок, включая популярные витамины, может привести к избыточной нагрузке на печень и почки и не принести ожидаемой пользы для здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горсть таблеток

По словам Удалова, потенциальный вред БАДов связан прежде всего с отсутствием медицинского контроля. Существенное значение имеют конкретный препарат, его дозировка и длительность приема. Даже витамины, которые воспринимаются как безобидные, требуют осознанного подхода и соблюдения рекомендаций.

"Все зависит от того, какие именно бады принимает человек, в каких дозировках и как долго. Проблема начинается тогда, когда это идет бесконтрольное применение, без понимания показаний. Например, витамин E или селен нужно принимать строго по инструкции и не превышать рекомендуемые дозы. Самовольное увеличение количества не делает их эффективнее", — пояснил Удалов.

Врач подчеркнул, что любые витамины и микроэлементы целесообразно принимать только после лабораторного подтверждения дефицита. Избыточное поступление веществ не улучшает состояние здоровья и может создавать дополнительную нагрузку на органы, участвующие в обмене и выведении веществ.

"При бесконтрольном приеме витамин C может негативно влиять на почки. Витамины группы B при самостоятельном и неоправданном использовании также способны неблагоприятно отражаться на функции печени. Если у человека нет подтвержденного дефицита, никакой прием витаминов не имеет смысла. Мы должны принимать только то, чего организму действительно не хватает", — отметил он.

Удалов добавил, что во многих случаях организм можно обеспечить необходимыми витаминами и микроэлементами за счет грамотно выстроенного рациона. По его словам, сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов и других полезных продуктов способно покрыть базовые потребности без дополнительного приема добавок. Такой подход он назвал более безопасным и рациональным по сравнению с самостоятельным назначением БАДов без медицинских показаний.