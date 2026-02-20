Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Стальные нервы и восемь тысяч тонн: донской казак готовится сдвинуть с места гигантское судно
В Госдуме объяснили отсутствие медалей у российских фигуристов на Олимпиаде
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов
Борьба за власть на Украине усиливается: для Зеленского готовится сменщик
Три года конфликта в планах Киева: эти факторы ставят под вопрос долгосрочную стратегию
Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов
Куба без российских самолётов: за туристической паузой проступают другие интересы

Польза под сомнением: популярные витамины дают эффект, о котором не пишут на упаковке

Здоровье

Длительный и бесконтрольный прием биологически активных добавок, включая популярные витамины, может привести к избыточной нагрузке на печень и почки и не принести ожидаемой пользы для здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

Горсть таблеток
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горсть таблеток

По словам Удалова, потенциальный вред БАДов связан прежде всего с отсутствием медицинского контроля. Существенное значение имеют конкретный препарат, его дозировка и длительность приема. Даже витамины, которые воспринимаются как безобидные, требуют осознанного подхода и соблюдения рекомендаций.

"Все зависит от того, какие именно бады принимает человек, в каких дозировках и как долго. Проблема начинается тогда, когда это идет бесконтрольное применение, без понимания показаний. Например, витамин E или селен нужно принимать строго по инструкции и не превышать рекомендуемые дозы. Самовольное увеличение количества не делает их эффективнее", — пояснил Удалов.

Врач подчеркнул, что любые витамины и микроэлементы целесообразно принимать только после лабораторного подтверждения дефицита. Избыточное поступление веществ не улучшает состояние здоровья и может создавать дополнительную нагрузку на органы, участвующие в обмене и выведении веществ.

"При бесконтрольном приеме витамин C может негативно влиять на почки. Витамины группы B при самостоятельном и неоправданном использовании также способны неблагоприятно отражаться на функции печени. Если у человека нет подтвержденного дефицита, никакой прием витаминов не имеет смысла. Мы должны принимать только то, чего организму действительно не хватает", — отметил он.

Удалов добавил, что во многих случаях организм можно обеспечить необходимыми витаминами и микроэлементами за счет грамотно выстроенного рациона. По его словам, сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов и других полезных продуктов способно покрыть базовые потребности без дополнительного приема добавок. Такой подход он назвал более безопасным и рациональным по сравнению с самостоятельным назначением БАДов без медицинских показаний.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Садоводство, цветоводство
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков
Еда и рецепты
Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Последние материалы
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Стальные нервы и восемь тысяч тонн: донской казак готовится сдвинуть с места гигантское судно
Польза под сомнением: популярные витамины дают эффект, о котором не пишут на упаковке
Гель-лак превращает ногти в пергамент: из хрупких — в крепкие без салонных чеков
Хозяин побежал, кошка включила тревогу: почему игра по дому оборачивается укусами
В Госдуме объяснили отсутствие медалей у российских фигуристов на Олимпиаде
Срезали плесень — оставили угрозу: что скрывается под чистым ломтиком хлеба
Природа создала идеальный сенсор без микросхем: роботы берут пример у слона
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.