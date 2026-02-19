Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Укачивание в дороге часто воспринимают как мелкую неприятность, которую можно "перетерпеть" водой или леденцами. Однако в ряде случаев проблема связана не с самовнушением, а с особенностями работы вестибулярного аппарата. Простые методы помогают далеко не всегда, а истинная причина может требовать медицинского подхода. 

Женщина в автомобиле
Фото: unsplash.com by Thomas Lardeau is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина в автомобиле

Почему возникает укачивание

По словам профессора кафедры оториноларингологии РУДН, доктора медицинских наук Ирины Кириченко, укачивание чаще всего связано с особенностями функционирования вестибулярного аппарата. У детей он еще не полностью сформирован, поэтому они переносят поездки тяжелее. У некоторых взрослых компенсация нарушений выражена слабее, из-за чего неприятные симптомы могут возникать даже при коротких путешествиях.

Кириченко пояснила, что в таких ситуациях организм хуже адаптируется к нагрузке, особенно при смене скорости, качке или резких поворотах. Именно поэтому поездки в транспорте, полеты и морские путешествия становятся серьезным испытанием.

Какие препараты действительно помогают

Эксперт отметила, что существуют лекарственные средства, способные снижать активность рецепторов внутреннего уха и уменьшать выработку внутриушной жидкости на период приема. Эти препараты используются именно как профилактика перед поездками.

"Это атропиноподобные вещества, типа драмина. Есть препараты бетагестинсодержащие, которые тоже уменьшают активность рецепторов и улучшают состояние вестибуллярного аппарата. Обычно их назначают перед полетом или путешествием на корабле", — отметила врач Ирина Кириченко.

Она подчеркнула, что подобные средства применяются по показаниям и чаще всего заранее, до начала поездки. Это позволяет уменьшить выраженность симптомов и повысить переносимость дороги.

Вестибулярная гимнастика и ситуации риска

По словам Кириченко, не только медикаменты могут улучшить состояние. В некоторых случаях помогают специальные тренировки, которые позволяют адаптировать организм к нагрузкам.

"Есть вестибулярная гимнастика. Используют её регулярно, если у человека есть нарушения вестибулярной функции", — рассказала эксперт.

Доктор добавила, что симптомы могут усиливаться при определенных состояниях организма. В частности, укачивание становится более выраженным при ОРВИ или беременности. В таких ситуациях людям с выраженной склонностью к укачиванию лучше избегать провоцирующих факторов. Об этом сообщает MosTimes.

Почему конфеты и вода не решают проблему

Кириченко подчеркнула, что популярные способы самопомощи работают не всегда. Вода и сладости могут дать кратковременный эффект, но они не устраняют саму причину.

"Водички попить и конфет поесть не всегда срабатывает. Если это истинное нарушение вестибулярной функции, может уменьшить на какой-то момент симптомы. Но это не является основным, это отвлекающие моменты", — резюмировала эксперт.

Таким образом, врач отмечает: при регулярном укачивании стоит рассматривать проблему как физиологическую особенность. В таких случаях помогают либо специальные препараты, либо системная тренировка вестибулярного аппарата, а не только бытовые советы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
