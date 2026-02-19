Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны

С приходом весны кожа сталкивается с изменением температуры, повышением солнечной активности и дефицитом витаминов, поэтому уход за ней необходимо адаптировать к новым условиям, чтобы сохранить здоровье и ровный тон. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Дерматолог объяснила, что при смене сезона кожа испытывает повышенную нагрузку из-за перепадов температуры и нехватки питательных веществ. Поэтому в весенний период важно пересмотреть уход: заменить плотные зимние кремы на более легкие текстуры, не забывая при этом о защите от ультрафиолета.

"С приходом весны можно уменьшить плотность крема и перейти на более легкие текстуры, при этом солнцезащитные средства остаются обязательной частью ухода. В клинике в этот период стоит обратить внимание на процедуры, направленные на выравнивание тона и восстановление кожи после зимы — мезотерапию с осветляющими компонентами или,например, курс фотоомоложения. Также важно проверить состояние организма — уровень железа, ферритина, витамина D, B12 и фолиевой кислоты. Эти показатели напрямую влияют на качество и внешний вид кожи", — пояснила Егорова.

Егорова отметила, что не все косметические процедуры безопасны в весенне-летний период. По ее словам, в это время года из-за повышения солнечной активности кожа становится более чувствительной, поэтому стоит избегать агрессивных воздействий. В частности, не рекомендуется проводить пилинги, затрагивающие глубокие слои кожи, и использовать средства с активными компонентами, которые могут вызвать раздражение или пигментацию.

"Пилинг пилингу рознь. Глубокие и срединные пилинги допустимы только зимой, а вот поверхностные можно делать круглый год. С появлением активного солнца нельзя использовать средства с ретинолом — даже вечером. Остаточный ретинол сохраняется на коже и может вызвать пигментацию. Лучше оставить такие средства для осенне-зимнего периода", — заключила врач.