Сначала сбоит повседневность: что выдает формирование алкогольной зависимости на раннем этапе

Одним из первых признаков алкогольной зависимости становится изменение поведения и интересов человека — алкоголь постепенно начинает определять его образ жизни и влиять на повседневные решения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Фото: freepik is licensed under public domain Проблема женского алкоголизма

По словам Бурцева, развитие алкогольной зависимости начинается с постепенного изменения интересов и образа жизни человека. Алкоголь становится частью повседневности, вытесняя прежние цели и привычки. Близкие нередко замечают запах перегара, следы похмелья, снижение активности и эмоциональной устойчивости. Все это — признаки формирования зависимости, даже если человеку кажется, что он контролирует ситуацию.

"Когда у человека формируется зависимость, круг его интересов сужается. Алкоголь начинает встраиваться в жизнь, становится важной частью повседневности. Это видно по поведению — человек ищет поводы выпить, организует компании, нередко становится их инициатором. Родные замечают запах алкоголя, следы похмелья, усталость, головную боль. Эти признаки невозможно не заметить, особенно тем, кто рядом", — пояснил нарколог.

Специалист отметил, что внешние проявления алкоголизма становятся заметны уже на второй стадии заболевания, когда к психологическим изменениям добавляются физиологические. Длительная интоксикация отражается на лице: кожа теряет тонус, появляется одутловатость, покраснение, общая усталость. Однако еще до этого близкие могут заметить тревожные сигналы — учащение употребления и постоянные поиски повода выпить.

"На второй и особенно на третьей стадии алкоголизма внешние изменения становятся очевидными. Человек теряет свежесть, на лице появляются следы интоксикации, а личность начинает деградировать. Но тревожные симптомы проявляются раньше — когда эпизоды употребления становятся регулярными. Если раньше человек пил раз в месяц, а теперь делает это при каждом удобном случае, зависимость уже формируется. Это не может остаться незамеченным для близких", — подчеркнул Бурцев.

Врач добавил, что безопасных доз алкоголя не существует: даже небольшие количества при регулярном употреблении формируют зависимость и наносят вред здоровью. По его словам, оптимальным выбором для сохранения физического и психического благополучия остается полный отказ от алкоголя.

"Не бывает безопасных доз алкоголя — это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения, и вся наркологическая практика. Лучшее решение — полное воздержание. Когда человек не пьет вовсе, ему не нужно считать дозы, бояться сесть за руль или думать о последствиях. Это проще, безопаснее и всегда работает в пользу здоровья. А если зависимость уже сформировалась, нужно обращаться к врачу: алкоголизм — изученное заболевание с четко описанными стадиями и механизмами развития, и только специалист может помочь остановить процесс и вернуть человека к нормальной жизни", — заключил Бурцев.