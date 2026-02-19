Внутреннее напряжение растет: эти симптомы подсказывают, что стресс перерастает в расстройство

Тревога становится опасным состоянием, когда она длится неделями, сопровождается нарушениями сна, концентрации и физическим напряжением, мешая человеку сохранять работоспособность и психологическое равновесие. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психотерапевт, врач-эндокринолог и автор научных статей и книг Диана Генварская.

Фото: freepik is licensed under public domain Психологическая травма

Генварская отмечает, что тревога — это естественная реакция организма на стресс и часть механизма самозащиты. Однако когда она становится постоянной и мешает выполнять привычные дела, речь уже идет о нарушении, требующем внимания специалиста. По словам врача, тревожное расстройство можно заподозрить, если беспокойство не отпускает более трёх недель и сопровождается физическими проявлениями вроде учащенного сердцебиения или потливости.

"Когда тревога длится больше трех недель и вы не можете переключиться на привычные дела, это тревожный сигнал. На этом этапе ресурсы организма истощаются, и человек уже не способен оставаться функциональным. Возникает сердцебиение, потливость, мышечное напряжение, чувство надвигающейся катастрофы. Это и есть признаки тревожного расстройства, требующего профессиональной помощи", — пояснила психотерапевт.

Специалист отметила, что тревожные расстройства могут проявляться по-разному: у одних это постоянное чувство напряжения и ожидания опасности, у других — конкретные страхи, мешающие социальной жизни или даже выходу из дома. По словам Генварской, такие состояния нередко сопровождаются физическими симптомами — учащенным сердцебиением, потливостью, слабостью и чувством надвигающегося ужаса.

"Есть так называемое генерализованное тревожное расстройство — это когда человек беспокоится о повседневных вещах и не может с этим справиться. Есть социальные тревожные расстройства, когда человек боится оценки, общения, публичности. А есть агорафобия — страх открытых пространств или ситуаций, из которых трудно выйти. И, конечно, самые известные — панические расстройства, проявляющиеся внезапными приступами ужаса с физическими симптомами", — рассказала Генварская.

Психотерапевт добавила, что при тревожных состояниях важно не ограничиваться симптоматическим облегчением, а искать и устранять причину внутреннего напряжения. Помочь могут корректировка образа жизни, восстановление режима сна, сбалансированное питание и практики, направленные на управление вниманием и расслабление психики.

"Постоянная тревога — это сигнал, что организм истощен и не справляется со стрессом. Если тревожное состояние длится больше двух–трех недель и мешает нормально жить, стоит обратиться к специалисту — на этом этапе организм уже не восстанавливается сам. Врач поможет подобрать индивидуальный план питания, физических нагрузок и восстановления. Очень важно не подавлять тревогу, а выстраивать систему поддержки — соблюдать режим сна, питьевой баланс, заниматься спортом и практиковать медитации. Когда все эти элементы работают в комплексе, человек становится устойчивее, чувствует себя спокойнее и перестает быть уязвимым перед стрессом", — заключила Генварская.