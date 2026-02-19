Россиян захватила эпидемия бессонницы: организм не прощает эти вечерние слабости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Рост числа нарушений сна связан с целым комплексом причин — нарушением режима дня, поздним отходом ко сну, повышенной тревожностью и постоянным потоком новостной информации, который усиливает эмоциональное напряжение. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Кудинов пояснил, проблемы со сном у россиян можно условно разделить на две основные категории — бессонницу, связанную с тревогой и эмоциональным напряжением, и нарушения режима сна, возникающие из-за неправильного распределения времени и несоблюдения гигиены сна.

"Бессонница часто связана с тревогой или депрессией, когда человеку тяжело заснуть или он просыпается среди ночи и не может уснуть повторно. Другая распространенная проблема — нарушение режима сна. Люди стали меньше спать, поздно ложатся, отдавая предпочтение просмотру телепередач, общению в интернете или другим видам досуга, и в итоге сбивают биологические ритмы. Такое поведение постепенно приводит к хроническому недосыпу", — объяснил он.

Специалист отметил, что подобные тенденции характерны не только для России, но и для всего мира. Повышенная тревожность, перегруз информацией и изменившийся ритм жизни делают людей более уязвимыми перед нарушениями сна.

"Мы живем в эпоху постоянного информационного потока, и с проблемами, связанными с нехваткой сна, сталкиваются не только россияне, но и люди во всем мире. Новостные каналы транслируют тревожные события, а телевизионные программы нередко идут далеко за полночь, и люди сами выбирают смотреть их вместо того, чтобы лечь спать вовремя. К тому же у многих профессий исчезла четкая временная структура. Все это нарушает режим отдыха и приводит к хроническому недосыпу", — подчеркнул Кудинов.

Сомнолог добавил, что хронический недосып напрямую отражается на работе мозга: он снижает скорость реакции, концентрацию внимания и общую работоспособность, поскольку организм не успевает полноценно восстановиться в положенное ему время. По словам врача, это естественная реакция организма на длительное переутомление и нарушение режима сна.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
