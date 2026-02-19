Ложиться спать вместе или порознь: привычка, которая может изменить судьбу отношений

Совместный отход ко сну действительно может способствовать укреплению отношений, однако это происходит только тогда, когда оба партнера осознанно выбирают общий режим, а не подстраиваются друг под друга. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова is licensed under Рubliс domain Сон в обнимку

По словам Наумовой, совместный отход ко сну не является обязательным условием крепких отношений. Важно не то, во сколько именно пара ложится спать, а насколько между партнерами выстроен открытый диалог и есть ли взаимное уважение к потребностям и ритму жизни друг друга. Если один человек вынужден подстраиваться под другого, постепенно теряя себя, это может привести к внутреннему напряжению и даже кризису в отношениях.

"Если два супруга действительно хотят ложиться спать в одно и то же время, это может укреплять их близость. Перед сном они могут поговорить, повзаимодействовать, проявить нежность — и благодаря этому чувствовать себя эмоционально удовлетворенными и связанными. Но важно, чтобы оба партнера действительно хотели этого, а не просто подстраивались", — отметила она.

Психолог подчеркнула, что различие в привычках — естественное явление, которое не должно восприниматься как угроза для союза. Гораздо важнее, чтобы люди умели принимать особенности друг друга, не стремясь к полному совпадению и симбиотическому "слиянию".

"Когда два человека живут разной жизнью и при этом способны принять эту разность, именно тогда возникает настоящая близость и контакт. Если же один из партнеров постоянно подстраивается под другого, теряя собственные границы и не понимая своих потребностей, то такие отношения становятся созависимыми и постепенно разрушаются. Не нужно стремиться к полному совпадению — важно научиться видеть различия и с ними уживаться. Именно такие отношения можно назвать взрослыми, целостными и устойчивыми", — заключила Наумова.