Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переговоры в Женеве вспыхнули — и тут же погасли: почему большой разговор не разгорелся
Украина теряет позиции: команда Трампа готовит жесткий разворот перед саммитом в Анкаре
Буферная зона вдоль линии фронта: какие территории могут войти в стерильный коридор
Мир будто под плёнкой: почему катаракту больше не выжидают годами
Наушники Здравый смысл, которые вы можете носить ночью, исправляют этот недостаток тайно и безболезненно... — писала газета Русское слово 19 февраля 1908 года
Один сугроб — и шаг до некроза: как детская шалость едва не стоила школьнику ног
Зимнее утро в суде: как чистка стекла может закончиться лишением прав и экспертизой
Весна решит судьбу кредитов: ключевая ставка готовит поворот, который изменит рынок
Праздник начинается красиво: блины с какао-узором превращают Масленицу в шоу на кухне

Ложиться спать вместе или порознь: привычка, которая может изменить судьбу отношений

Здоровье

Совместный отход ко сну действительно может способствовать укреплению отношений, однако это происходит только тогда, когда оба партнера осознанно выбирают общий режим, а не подстраиваются друг под друга. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Сон в обнимку
Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова is licensed under Рubliс domain
Сон в обнимку

По словам Наумовой, совместный отход ко сну не является обязательным условием крепких отношений. Важно не то, во сколько именно пара ложится спать, а насколько между партнерами выстроен открытый диалог и есть ли взаимное уважение к потребностям и ритму жизни друг друга. Если один человек вынужден подстраиваться под другого, постепенно теряя себя, это может привести к внутреннему напряжению и даже кризису в отношениях.

"Если два супруга действительно хотят ложиться спать в одно и то же время, это может укреплять их близость. Перед сном они могут поговорить, повзаимодействовать, проявить нежность — и благодаря этому чувствовать себя эмоционально удовлетворенными и связанными. Но важно, чтобы оба партнера действительно хотели этого, а не просто подстраивались", — отметила она.

Психолог подчеркнула, что различие в привычках — естественное явление, которое не должно восприниматься как угроза для союза. Гораздо важнее, чтобы люди умели принимать особенности друг друга, не стремясь к полному совпадению и симбиотическому "слиянию".

"Когда два человека живут разной жизнью и при этом способны принять эту разность, именно тогда возникает настоящая близость и контакт. Если же один из партнеров постоянно подстраивается под другого, теряя собственные границы и не понимая своих потребностей, то такие отношения становятся созависимыми и постепенно разрушаются. Не нужно стремиться к полному совпадению — важно научиться видеть различия и с ними уживаться. Именно такие отношения можно назвать взрослыми, целостными и устойчивыми", — заключила Наумова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Газ
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Наука и техника
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Садоводство, цветоводство
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Внутренние конфликты ведут Украину к краху государственности и махновщине Любовь Степушова Левостороннее или правостороннее движение — что безопаснее: ответ оказался неожиданным Сергей Милешкин Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Левостороннее или правостороннее движение — что безопаснее: ответ оказался неожиданным
Секреты грязевой бездны: почему в Каспии рождаются земли, обреченные на исчезновение
Кошмар для Омоды: новый полноприводный китаец за 3,7 млн оказался мощнее и круче
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Тает во рту как сливочное масло: секрет мгновенной засолки рыбы, который знают единицы
Нейросети пожирают автопром: новые машины в 2026 могут стать роскошью для богатых
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Один раз — и в клинику: почему ваша любовь к питомцу может закончиться трагедией
Прописка в нежилом: как один вердикт суда обрушит рынок комнат в Новосибирске
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.