Мир будто под плёнкой: почему катаракту больше не выжидают годами

Здоровье

После 40 лет хрусталик глаза постепенно теряет прозрачность. Этот процесс в итоге может привести к катаракте и заметному снижению зрения.

Глаза
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Глаза

Какие бывают хрусталики

Операция по замене хрусталика — это удаление помутневшей естественной линзы глаза и установка искусственной интраокулярной линзы. Главная причина вмешательства — катаракта, при которой хрусталик перестает пропускать свет. Единственный способ вернуть зрение в этом случае — хирургическая замена.

Как рассказала офтальмохирург Лилия Сафиуллина, выбор линзы всегда индивидуален и зависит от образа жизни пациента.

"У производителей черным по белому прописано, что такие эффекты, как гало (свечение вокруг источников света), могут быть в связи с применением мультифокального искусственного хрусталика. Это момент приходящий-уходящий. Мозг потом перестает воспринимать эту информацию. Пациенты просто привыкают", — пояснила офтальмохирург.

Для водителей, часто находящихся за рулем в темное время суток, существуют линзы с расширенным фокусом (EDOF), однако для чтения вблизи в таком случае потребуются очки.

Как проходит операция и что изменилось

Раньше пациентам рекомендовали ждать, пока катаракта "созреет". Сегодня подход изменился.

"Сейчас мы не ждем пятой степени. Как только диагноз выставлен, можно оперировать. Человек начинает плохо видеть, ограничивает себя в делах — зачем ждать?", — объясняет Сафиуллина.

Современная операция проводится через микропроколы в роговице без наложения швов. Процедура занимает 10-15 минут и проходит под местной анестезией: пациент находится в сознании и может общаться с врачом.

"Если нужно чихнуть или кашлянуть, мы останавливаемся, он может сделать это и продолжить. Ничего страшного не случится. Моргнуть во время операции невозможно: веки фиксируются специальными удерживателями. Глаз дополнительно удерживается рукой хирурга", — говорит Сафиуллина.

В день вмешательства человек может заниматься повседневными делами, однако тяжелые физические нагрузки исключаются на несколько недель. Полная адаптация зрения и мозга занимает около трёх месяцев.

Когда требуется повторная операция

После первой операции Марат заметил, что правый глаз видит размыто. В другой клинике ему сообщили о смещении линзы. Искусственный хрусталик удерживается тонкими связками, которые могут ослабевать, например, при глаукоме или набухающей катаракте.

"Повторное вмешательство почти всегда сложнее первого. Ткани уже травмированы, анатомия изменена. Но если связки слабые и линза смещается, это нужно исправлять. Иногда фиксацию делают сразу, во время первой операции, если мы видим нестабильность", — комментирует Сафиуллина.

После повторного вмешательства зрение пациента восстановилось: вдаль он видит чётко, а для чтения использует очки +0,5.

Врач также обращает внимание на так называемую вторичную катаракту — помутнение задней капсулы хрусталика.  Это не осложнение, это связано с технологией операции. Лечится лазером за три минуты, без разрезов, амбулаторно. Специальным лучом пробивается отверстие в мутной капсуле, и зрение восстанавливается.

В первые дни после операции возможны покраснение глаза и ощущение сухости. "Мы входим через роговицу и нарушаем слезную пленку. Ей нужно восстановиться. Увлажняющие капли помогают, это временный эффект", — пояснила Сафиуллина. При соблюдении рекомендаций врачей зрение стабилизируется, а качество жизни заметно меняется — сообщает inkazan.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
