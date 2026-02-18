Один сугроб — и шаг до некроза: как детская шалость едва не стоила школьнику ног

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Зимняя прогулка в лесопарке едва не обернулась для 12-летнего школьника из Балашихи тяжёлым осложнением. Ребёнок потерял обувь в сугробе и был вынужден идти до города в одних носках, периодически согревая ноги куртками друзей.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь

Как произошёл инцидент

По данным ведомства, бригада скорой помощи доставила мальчика в Балашихинскую больницу с подозрением на обморожение нижних конечностей. Подросток рассказал врачам, что играл с друзьями в лесопарке, где случайно оставил обувь в глубоких сугробах. Возвращаться домой пришлось пешком, несмотря на мороз.

Длительное воздействие холода привело к ухудшению состояния ног. К моменту госпитализации у ребёнка появились признаки обморожения, требовавшие срочной медицинской помощи. Ситуация могла закончиться серьёзными последствиями, однако медики сумели стабилизировать состояние пациента.

Лечение и восстановление

Врачи сразу начали комплексную терапию, направленную на восстановление кровоснабжения тканей.

"К сожалению, такие случаи не редкость. Дети, увлеченные игрой, часто не осознают рисков, связанных с зимними развлечениями. С первых дней нахождения в стационаре ребенок получал комплексную терапию, которая заключалась в восстановлении микроциркуляции в нижних конечностях. Кроме этого, мальчику давали препараты, которые питают нижние конечности и расширяют скомпрометированные сосуды. Вместе с этим ежедневно пациенту делали перевязки", — отметил заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

По словам специалистов, лечение позволило избежать тяжёлых осложнений и сохранить ткани. Постепенно кровоток в конечностях восстановился, а болевой синдром уменьшился. Сейчас мальчик наступает на ступни без боли и чувствует себя удовлетворительно, его выписали домой под наблюдение врачей.

Симптомы и меры предосторожности

В министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что обморожение может проявляться по-разному. Среди первых признаков — покраснение кожи, отёки, онемение и изменение её цвета на белый или голубоватый оттенок. В более тяжёлых случаях возникают пузыри и некроз тканей.

Медики подчёркивают, что при появлении подобных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Своевременное лечение значительно снижает риск необратимых последствий и позволяет сохранить здоровье даже при серьёзном переохлаждении — сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
