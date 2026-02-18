Один сугроб — и шаг до некроза: как детская шалость едва не стоила школьнику ног

Зимняя прогулка в лесопарке едва не обернулась для 12-летнего школьника из Балашихи тяжёлым осложнением. Ребёнок потерял обувь в сугробе и был вынужден идти до города в одних носках, периодически согревая ноги куртками друзей.
По данным ведомства, бригада скорой помощи доставила мальчика в Балашихинскую больницу с подозрением на обморожение нижних конечностей. Подросток рассказал врачам, что играл с друзьями в лесопарке, где случайно оставил обувь в глубоких сугробах. Возвращаться домой пришлось пешком, несмотря на мороз.
Длительное воздействие холода привело к ухудшению состояния ног. К моменту госпитализации у ребёнка появились признаки обморожения, требовавшие срочной медицинской помощи. Ситуация могла закончиться серьёзными последствиями, однако медики сумели стабилизировать состояние пациента.
Врачи сразу начали комплексную терапию, направленную на восстановление кровоснабжения тканей.
"К сожалению, такие случаи не редкость. Дети, увлеченные игрой, часто не осознают рисков, связанных с зимними развлечениями. С первых дней нахождения в стационаре ребенок получал комплексную терапию, которая заключалась в восстановлении микроциркуляции в нижних конечностях. Кроме этого, мальчику давали препараты, которые питают нижние конечности и расширяют скомпрометированные сосуды. Вместе с этим ежедневно пациенту делали перевязки", — отметил заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.
По словам специалистов, лечение позволило избежать тяжёлых осложнений и сохранить ткани. Постепенно кровоток в конечностях восстановился, а болевой синдром уменьшился. Сейчас мальчик наступает на ступни без боли и чувствует себя удовлетворительно, его выписали домой под наблюдение врачей.
В министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что обморожение может проявляться по-разному. Среди первых признаков — покраснение кожи, отёки, онемение и изменение её цвета на белый или голубоватый оттенок. В более тяжёлых случаях возникают пузыри и некроз тканей.
Медики подчёркивают, что при появлении подобных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Своевременное лечение значительно снижает риск необратимых последствий и позволяет сохранить здоровье даже при серьёзном переохлаждении — сообщает "Вести Подмосковья".
Архивное фото 1941 года породило версию о путешественнике во времени. Экспертиза не нашла монтажа, но детали снимка всё ещё вызывают споры.