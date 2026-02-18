Синяки появляются сами собой: какие заболевания маскируются под безобидные кровоподтеки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Частое появление синяков на теле без видимых причин может быть не просто особенностью организма, а признаком различных заболеваний — от нарушений в сосудах до болезней крови. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Девушка осматривает синят на руке
Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова is licensed under publiс domain
Девушка осматривает синят на руке

По словам специалиста, синяки не всегда результат ушибов. Иногда они появляются из-за внутренних процессов, связанных с ослаблением сосудов или нарушением свертываемости крови. Если гематомы образуются даже при легком прикосновении, увеличиваются в размере или становятся множественными, это повод обратиться за медицинской помощью.

"Синяки на теле — это неспецифический признак, который может быть проявлением разных заболеваний. Иногда это связано с болезнями крови, при которых повышается ломкость сосудов, и гематомы появляются буквально от малейшего касания. В других случаях они возникают при системных патологиях соединительной ткани, например, васкулитах, когда воспаляются сосудистые стенки. Также синяки нередко наблюдаются при варикозной болезни вен, когда сосуды становятся слабыми и легко повреждаются", — пояснила Чернышова.

Она подчеркнула, что самостоятельная диагностика в таких случаях недопустима. Если количество синяков увеличивается, появляются множественные мелкие пятна или гематомы образуются без причины, необходимо обратиться к специалисту. Только врач сможет определить, с чем связано нарушение, и назначить корректное лечение.

"Если синяки появляются часто и без видимых причин, это повод не откладывать визит к врачу. Нужно пройти обследование, сдать анализы и выяснить источник проблемы. Такие проявления могут быть первыми признаками серьезного заболевания, поэтому чем раньше выявить причину, тем эффективнее будет лечение. При своевременном обращении прогноз всегда значительно лучше", — сказала врач.

Чернышова отметила, что со временем к появлению синяков могут добавиться и другие настораживающие симптомы, которые уже трудно не заметить. Однако, по ее словам, лучше не дожидаться этого момента — раннее обращение к врачу позволяет выявить заболевание на начальной стадии и избежать серьезных последствий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
