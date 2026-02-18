Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Припаркался — лишился авто: в Татарстане готовят новые правила эвакуации
Синяки появляются сами собой: какие заболевания маскируются под безобидные кровоподтеки
Telegram кормит тысячи компаний: неочевидное последствие блокировки мессенджера
Переживания не дают покоя: почему мысли о проблемах становятся бесконечными
Астигматизм лишает взгляд фокуса: первые признаки нарушения зрения, которые многие игнорируют
Учащенное сердцебиение возникает внезапно: эти симптомы указывают на начало тахикардии
Волна сокращений захлестнула Россию: в зоне риска оказались те, кто меньше всего этого ожидал
Риск прячется не в бумагах, а в людях: вторичный рынок жилья 2026 живёт в режиме тревоги
Россия и Украина оказались в тупике: ключевой камень преткновения переговоров

Правильный ужин спасает фигуру: что съесть вечером, чтобы не набирать вес

Здоровье

Правильно составленный ужин играет важную роль — он помогает не только избежать набора лишнего веса, но и поддерживает естественные процессы восстановления организма во время сна. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Женщина, измеряющая живот
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, измеряющая живот

Соломатина отметила, что ужин играет ключевую роль в обмене веществ: он должен обеспечивать организм энергией и питательными веществами для ночного восстановления, но при этом не приводить к перееданию. Если подобрать продукты правильно, тело будет использовать поступившую энергию для регенерации, а не откладывать ее в виде жира.

"На ужин стоит выбирать блюда, которые легко усваиваются и не содержат избытка жира и сахара. Подойдут тушеные или свежие овощи, нежирное мясо, птица, рыба, творог или яйца. Можно использовать и растительные белки, например, нут или горох. Главное, чтобы пища не была слишком тяжелой — иначе она замедлит пищеварение, ухудшит сон и приведет к повышению уровня кортизола, из-за чего на следующий день возрастает тяга к сладкому и жирному", — отметила диетолог.

По словам специалиста, оптимальный ужин должен включать не только белок, но и сложные углеводы — источники энергии, которые медленно усваиваются и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Это могут быть бурый рис, цельнозерновые крупы или овощи с высоким содержанием клетчатки.

"Клетчатка помогает сахару поступать в кровь постепенно, без резких скачков. Благодаря этому организм получает энергию равномерно, в том числе ночью, когда происходят восстановительные процессы. Белок в свою очередь служит строительным материалом: во сне активизируется выработка гормона роста, и организм обновляет клетки. Поэтому ужин из рыбы, индейки, творога или яиц обеспечивает все необходимое для ночной регенерации", — пояснила Соломатина.

Диетолог рекомендует выбирать для вечернего приема пищи легкие белковые продукты. Тяжелое мясо на ужин перегружает желудок и мешает полноценному сну, тогда как голодание заставляет организм разрушать собственные мышцы.

"Белковые продукты на ужин должны быть легкими для пищеварения. Тяжелое мясо, такое как говядина, свинина или баранина, долго переваривается и мешает организму полноценно отдыхать. Ночью обменные процессы идут медленнее, поэтому пища, требующая много энергии на усвоение, только перегружает желудок. Гораздо полезнее съесть что-то простое и не слишком жирное. При этом полностью отказываться от ужина не нужно — если не поесть вечером, организм все равно начнет добывать энергию из собственных запасов, разрушая мышечные клетки", — заключила Соломатина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Садоводство, цветоводство
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом Любовь Степушова Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм Водородный восход: как белое топливо меняет энергетическую картину мира Сергей Ивaнов
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Последние материалы
Один пакет вместо трёх счетов: как семьи резко снижают расходы на связь
Правильный ужин спасает фигуру: что съесть вечером, чтобы не набирать вес
Telegram кормит тысячи компаний: неочевидное последствие блокировки мессенджера
Переживания не дают покоя: почему мысли о проблемах становятся бесконечными
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Астигматизм лишает взгляд фокуса: первые признаки нарушения зрения, которые многие игнорируют
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом
Джинсы снова правят балом: стильные модели весны-2026, в которые стоит вложиться
Не плачут на публике, но сгорают внутри: что переживают мужчины после развода
Учащенное сердцебиение возникает внезапно: эти симптомы указывают на начало тахикардии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.