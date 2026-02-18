Правильный ужин спасает фигуру: что съесть вечером, чтобы не набирать вес

Правильно составленный ужин играет важную роль — он помогает не только избежать набора лишнего веса, но и поддерживает естественные процессы восстановления организма во время сна. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, измеряющая живот

Соломатина отметила, что ужин играет ключевую роль в обмене веществ: он должен обеспечивать организм энергией и питательными веществами для ночного восстановления, но при этом не приводить к перееданию. Если подобрать продукты правильно, тело будет использовать поступившую энергию для регенерации, а не откладывать ее в виде жира.

"На ужин стоит выбирать блюда, которые легко усваиваются и не содержат избытка жира и сахара. Подойдут тушеные или свежие овощи, нежирное мясо, птица, рыба, творог или яйца. Можно использовать и растительные белки, например, нут или горох. Главное, чтобы пища не была слишком тяжелой — иначе она замедлит пищеварение, ухудшит сон и приведет к повышению уровня кортизола, из-за чего на следующий день возрастает тяга к сладкому и жирному", — отметила диетолог.

По словам специалиста, оптимальный ужин должен включать не только белок, но и сложные углеводы — источники энергии, которые медленно усваиваются и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Это могут быть бурый рис, цельнозерновые крупы или овощи с высоким содержанием клетчатки.

"Клетчатка помогает сахару поступать в кровь постепенно, без резких скачков. Благодаря этому организм получает энергию равномерно, в том числе ночью, когда происходят восстановительные процессы. Белок в свою очередь служит строительным материалом: во сне активизируется выработка гормона роста, и организм обновляет клетки. Поэтому ужин из рыбы, индейки, творога или яиц обеспечивает все необходимое для ночной регенерации", — пояснила Соломатина.

Диетолог рекомендует выбирать для вечернего приема пищи легкие белковые продукты. Тяжелое мясо на ужин перегружает желудок и мешает полноценному сну, тогда как голодание заставляет организм разрушать собственные мышцы.

"Белковые продукты на ужин должны быть легкими для пищеварения. Тяжелое мясо, такое как говядина, свинина или баранина, долго переваривается и мешает организму полноценно отдыхать. Ночью обменные процессы идут медленнее, поэтому пища, требующая много энергии на усвоение, только перегружает желудок. Гораздо полезнее съесть что-то простое и не слишком жирное. При этом полностью отказываться от ужина не нужно — если не поесть вечером, организм все равно начнет добывать энергию из собственных запасов, разрушая мышечные клетки", — заключила Соломатина.