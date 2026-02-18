Переживания не дают покоя: почему мысли о проблемах становятся бесконечными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Погоня за постоянным позитивом и страх негативных эмоций нередко приводят к тому, что человек начинает винить себя за собственные переживания и зацикливается на плохих мыслях еще сильнее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Печаль
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печаль

Как отметил Хорс, современная культура позитивного мышления нередко превращается в ловушку. Человек верит, что не имеет права злиться, тревожиться или расстраиваться, и в итоге начинает испытывать чувство вины за сам факт этих эмоций. Это формирует замкнутый круг негативных мыслей, из которого становится все труднее выйти.

"Сегодня в интернете нам постоянно внушают, что нужно избавляться от плохих мыслей и мыслить позитивно. Но человек не может не испытывать отрицательных эмоций — он живой. Он может злиться, бояться, тревожиться, и это абсолютно нормально. Когда ему говорят, что так нельзя, он начинает злиться на себя за то, что разозлился на кого-то. А потом испытывает вину уже за эту злость, и так формируется многослойная зацикленность", — пояснил он.

Психолог подчеркнул, что признание своих эмоций — первый шаг к избавлению от внутреннего напряжения. Отрицательные чувства не делают человека "плохим", они естественны и необходимы для здоровой психики. По словам Хорса, важно позволить себе проживать их, не превращая в самокритику.

"Чтобы не создавать пирамиду негативных переживаний, нужно честно сказать себе: "Я человек, я имею право испытывать отрицательные эмоции". У всех есть страхи, обиды, злость, чувство вины — и это не признак слабости. Живой человек испытывает весь спектр эмоций, а полное отсутствие негативных чувств возможно только у тех, кто притворяется "просветленным". Когда мы принимаем это, внутреннее напряжение снижается, и многие проблемы уходят сами собой", — отметил специалист.

Хорс пояснил, что зацикленность на плохих мыслях усиливается из-за ошибочного восприятия причин эмоций. Люди склонны считать, что их чувства вызваны внешними обстоятельствами — действиями других людей или неудачами. На самом деле источник страданий кроется в том, как человек оценивает происходящее.

"Сами по себе события нейтральны — в них нет ни хорошего, ни плохого. Но человек часто думает, что неприятные эмоции вызывают именно события, а не его собственное отношение к ним. Когда мы считаем, что если все происходит не так, как мы хотели, значит это плохо, мы сами создаем себе страдания. Если же принять, что "по-другому, чем я хочу" — это не плохо, а просто иначе, становится гораздо легче. Тогда мы начинаем спокойнее реагировать на жизнь, видеть больше возможностей и перестаем застревать в негативных мыслях", — подчеркнул он.

Психолог добавил, что ключ к внутреннему спокойствию — в осознанном отношении к происходящему. Когда человек понимает, что события сами по себе нейтральны, а смысл им придает его собственное восприятие, уходит привычка драматизировать и застревать в переживаниях. По словам психолога, такое понимание позволяет реагировать на жизнь реалистичнее и не превращать естественные эмоции в источник постоянного стресса.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
