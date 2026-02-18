Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Астигматизм лишает взгляд фокуса: первые признаки нарушения зрения, которые многие игнорируют

Здоровье

Астигматизм — одно из самых распространенных нарушений зрения, при котором человек видит предметы размытыми или искаженными из-за неправильного преломления света в глазу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Глаз
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

По словам Левиной, астигматизм связан с нарушением правильного преломления света внутри глаза. Из-за этого изображение не фокусируется на сетчатке, и человек видит предметы размытыми, с искаженными или раздвоенными контурами. Наиболее заметны симптомы в условиях плохого освещения — например, вечером за рулем, когда фары и огни кажутся расплывчатыми.

"Астигматизм — это нарушение зрения, которое чаще всего проявляется размытостью, нечёткостью контуров и раздвоением. Вечером, особенно за рулем, фары и фонари автомобилей могут размываться, как будто под углом. Люди путают похожие буквы, глаза быстро устают даже при небольшой нагрузке. Появляется ощущение тяжести, иногда — песка в глазах. Эти признаки часто вызывают зрительную усталость и снижают качество жизни", — рассказала Левина.

Врач отметила, что слабая степень астигматизма встречается у большинства людей и обычно не вызывает жалоб. Однако выраженные формы требуют диагностики и коррекции, поскольку могут быть связаны с другими патологиями. По словам офтальмолога, астигматизм бывает врожденным и приобретенным — например, вследствие травм, хирургических вмешательств или заболеваний роговицы и хрусталика, таких как кератоконус и катаракта.

"Астигматизм может быть и самостоятельным нарушением, и проявлением других болезней глаза. При кератоконусе, например, роговица истончается и деформируется, а при катаракте изменяется преломление света в хрусталике. Современная офтальмология предлагает широкий выбор методов коррекции: очки, контактные линзы с торической коррекцией, а также хирургические технологии, позволяющие полностью избавиться от дефекта. Главное — не затягивать с визитом к врачу при появлении симптомов", — пояснила специалист.

Левина подчеркнула, что профилактика врожденных форм астигматизма невозможна, но можно снизить риск приобретенного, связанного с травмами глаз. Для этого важно использовать средства защиты — маски, очки и шлемы при опасных видах деятельности или активном отдыхе. Врач советует не игнорировать любые зрительные искажения или дискомфорт, поскольку своевременное обращение к офтальмологу помогает сохранить четкость зрения на долгие годы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
