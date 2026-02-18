Учащенное сердцебиение возникает внезапно: эти симптомы указывают на начало тахикардии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Тахикардия может развиваться по множеству причин — от естественной реакции организма на нагрузку до серьезных нарушений работы сердца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Сердце
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Сердце

По словам Конева, тахикардия не всегда свидетельствует о болезни. Иногда учащенное сердцебиение является нормальной реакцией организма на нагрузку или стресс — так сердце компенсирует повышенную потребность тканей в кислороде. Однако если тахикардия возникает без очевидной причины, это может указывать на патологические изменения в сердце.

"Тахикардия может быть просто компенсацией, когда нагрузка возрастает, и частота сердечных сокращений увеличивается до определенного уровня. Но патологическая тахикардия — это уже следствие различных нарушений сердца, в том числе атеросклероза или сбоев в проводящей системе. Причин может быть множество, и каждая требует врачебного контроля", — пояснил Конев.

Он подчеркнул, что важно не игнорировать первые проявления нарушений ритма. По его словам, тревожными признаками могут быть ощущение сердцебиения, перебои, замирание сердца за грудиной, а у пожилых людей — одышка. Все зависит от того, насколько выражено нарушение и где именно в сердце возникает сбой.

"Нарушения ритма в виде тахикардии требуют врачебного наблюдения. Симптомы могут быть разными — от сердцебиения до ощущения остановки сердца, иногда добавляется одышка. Поэтому важно вовремя обследоваться и не ждать, пока состояние ухудшится", — отметил кардиолог.

Врач напомнил, что снизить риск тахикардии помогает соблюдение принципов здорового образа жизни. Полноценный сон, рациональное питание и регулярная физическая активность поддерживают работу сердца и сосудов. По словам Конева, движение и умеренные нагрузки — один из главных факторов поддержания здоровья в любом возрасте.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
