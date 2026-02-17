Прощай, вечная боль в коленях: один секрет рациона избавит от мучений без лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Боль в суставах и хрупкость костей далеко не всегда связаны с возрастом — куда чаще проблему запускают привычки питания и неправильные нагрузки. Рациональный подход к еде и умеренная физическая активность оказываются эффективнее популярных советов о молоке и обязательных "десяти тысячах шагов". 

Боль в коленном суставе
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в коленном суставе

Скелет страдает не от лет, а от сахара и лишнего веса

По словам врача-терапевта, директора Центра иммунокоррекции Ходановой Людмилы Лапы, основой здоровья костей является сбалансированное питание без перекосов. Она подчеркнула, что большинство качественно переработанных продуктов уже содержат необходимые витамины и минералы, однако многие люди переоценивают отдельные "полезные" продукты и при этом злоупотребляют сладким.

"Самый очевидный ответ это рациональное питание, которое содержит практически все нужные составляющие, витамины, минералы и все остальное. Но мы увлекаемся сладким. Это просто бич современного мира, люди начинают толстеть, нагрузка на кости увеличивается, они быстро разрушаются", — отметила Людмила Лапа.

Врач объяснила, что избыточный вес становится прямым фактором риска, поскольку увеличивает нагрузку на кости и суставы. В результате скелет быстрее изнашивается, даже если человек считает себя относительно здоровым.

Почему молоко и творог не всегда укрепляют кости

Лапа также раскритиковала распространенное мнение о том, что молочные продукты автоматически защищают кости. По ее словам, у взрослых усвоение молока и творога снижается, а избыточное употребление способно приводить к неприятным последствиям.

Специалист отметила, что проблема заключается не только в кальции, но и в составе молока. Она подчеркнула, что взрослый организм может хуже переносить коровий белок, что влияет на общее самочувствие и пищевую переносимость. Об этом сообщает MosTimes.

"В молоке помимо кальция очень много белка коровьего молока. А белок коровьего молока развивает непереносимость в организме. Поэтому эти продукты только с термической обработкой и тогда кальций усваивается", — пояснила специалист.

Физическая активность должна быть по силам, а не по моде

Отдельно врач остановилась на теме физических нагрузок. Она подчеркнула, что универсальные рекомендации, включая норму "десять тысяч шагов в день", подходят не всем и могут приносить вред.

По мнению Лапы, чрезмерная активность особенно опасна для людей с лишним весом и пожилых, поскольку нагрузка на суставы в таких случаях увеличивается. Кроме того, при нарушениях обменных процессов интенсивные тренировки могут ускорять разрушение суставов вместо ожидаемого укрепления.

"Ходить то количество, которое комфортно человеку, чтобы энергия тратилась с той нагрузкой, которую человек использует. Это нагрузка эмоциональная, рабочая, физическая, которая для нашей жизни необходима", — пояснила врач.

Простое правило, которое работает лучше советов из интернета

Лапа подчеркнула, что здоровье костей и суставов зависит от системы, а не от отдельных продуктов или цифр. По ее словам, главное — рациональность: питание должно быть сбалансированным, сладкое не должно доминировать, а физическая активность обязана соответствовать реальному состоянию организма.

Она отметила, что попытки следовать модным рекомендациям без учета возраста, веса и нагрузки могут привести к обратному эффекту. Именно поэтому врач считает, что сохранение крепких костей начинается не с молока или шагомера, а с базовых и понятных правил повседневной жизни.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
