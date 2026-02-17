Спортзал превращается в риск для вен: привычные упражнения ускоряют развитие варикоза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Физическая активность играет важную роль в профилактике варикоза, однако не все виды спорта одинаково безопасны: некоторые нагрузки могут ухудшить состояние вен и спровоцировать осложнения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

Девушка тренеруется
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка тренеруется

Богачев пояснил, что физические нагрузки оказывают разное влияние на венозную систему: одни помогают поддерживать ее тонус, другие — напротив, создают избыточное давление и могут привести к осложнениям. Наибольший риск, по его словам, связан с силовыми тренировками и подъемом тяжестей без использования компрессионного белья.

"К видам нагрузки, которые могут усугубить течение варикозной болезни, относятся упражнения с подъемом тяжестей, особенно если ноги не защищены компрессионным бельем. Это в первую очередь работа со штангой и другие силовые тренировки, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления. Опасность также представляют травмоопасные виды спорта — например, тайский бокс или карате, где во время спаррингов и ударных упражнений нередко страдают ноги", — сказал он.

Специалист отметил, что при отсутствии выраженных нарушений венозной системы бег может быть полезен, так как помогает поддерживать нормальный отток крови и тренирует мышцы нижних конечностей. Однако, подчеркнул врач, важно учитывать интенсивность и условия тренировки — неправильная техника или неподходящая обувь способны свести пользу на нет.

"Бег в целом полезен, потому что во время движения активно сокращаются мышцы бедра и голени, обеспечивая возврат крови по венам и улучшая тонус сосудов. Однако важно подбирать правильную обувь в зависимости от покрытия — будь то асфальт или грунт. Это помогает равномерно распределять нагрузку и предотвращать перенапряжение суставов и сосудов. При этом во время длительных пробежек, особенно в жаркую погоду, необходимо следить за уровнем гидратации — обезвоживание может привести к сгущению крови и повышению риска тромбоза", — отметил Богачев.

Врач добавил, что при варикозной болезни важно соблюдать умеренность и не стремиться к чрезмерным результатам. По его словам, оптимальные физические нагрузки должны укреплять мышцы и улучшать кровообращение, но не вызывать переутомления и боли. Для поддержания здоровья вен достаточно регулярных, но щадящих тренировок, которые не создают избыточного давления на сосуды и суставы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
