Позвоночник сигналит задолго до диагноза: эти ощущения нельзя списывать на усталость

Здоровье

Межпозвоночная грыжа нередко развивается из-за хронической перегрузки позвоночника, связанной с малоподвижным образом жизни, длительным сидением и недостатком физической активности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ортопед Антон Стальнов.

Прямая осанка летом
Фото: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прямая осанка летом

Ортопед пояснил, что развитие грыжи связано прежде всего с однообразной нагрузкой на позвоночник и длительным пребыванием в неудобной позе. Когда человек часами сидит без движения, мышцы теряют тонус, нарушается кровообращение и питание межпозвоночных дисков, что со временем вызывает их повреждение.

"Большинство грыж — это последствия определенного образа жизни. Мы сидим неправильно, делаем однообразные движения, и со временем происходит скручивание таза, затем протрузия и грыжа. Процентов девяносто случаев связаны именно с малоподвижностью и нарушением осанки. Если человек долго сидит без движения, позвоночник неизбежно начинает реагировать болью", — пояснил Стальнов.

По словам специалиста, предотвратить развитие грыжи можно с помощью регулярных перерывов в работе и умеренной физической активности. Он отметил, что даже короткие разминки снижают нагрузку на позвоночник, а систематические тренировки помогают сохранить гибкость и мышечный тонус.

"Если человек проводит много времени сидя, важно хотя бы каждые два-три часа вставать, разминаться, ходить и двигаться. Раньше физкультминутки и утренняя зарядка были обязательной частью распорядка дня — и это действительно помогало сохранять здоровье. Сейчас достаточно трех регулярных тренировок в неделю, чтобы снизить риск проблем с позвоночником", — отметил он.

Стальнов добавил, что первый признак начинающихся проблем — это постоянная боль в одной и той же точке. Если неприятные ощущения не проходят или повторяются изо дня в день, стоит обратиться к врачу и проверить состояние позвоночника.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
